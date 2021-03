Solasta: Crown of the Magister: Spring-Update auf der Zielgeraden

Das Frühjahrs-Update für Solasta: Crown of the Magister wird ab dem 25. März zur Verfügung stehen. Nach Angaben von Tactical Adventures soll es neue Spielfunktionen, eine erhöhte Levelgrenze bei der Charakter-Progression, mehr Einstellungen bezüglich des Schwierigkeitsgrades sowie weitere Quests beinhalten. Hinzu kommen Missionen, in denen der Hintergrund der Charaktere stärker beleuchtet wird und das neue Beta-Tool Dungeon Maker, mit dem man seine eigenen Dungeons basteln und mit der Community teilen kann.Solasta: Crown of the Magister ist bei Steam und GOG erhältlich. Aktuell befindet es sich noch im Early Access.Letztes aktuelles Video: Early Access Winter Update