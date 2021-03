Solasta: Crown of the Magister: Early Access: Frühjahrs-Update mit Dungeon Maker (Beta) steht bereit

Für die Early-Access-Version von Solasta: Crown of the Magister ist das Frühjahrs-Update auf Steam und GOG.com erschienen. Nach Angaben von Tactical Adventures soll es "neue Spielfunktionen", eine erhöhte Levelgrenze bei der Charakter-Progression, "Martial Feats, mehr Einstellungen bezüglich des Schwierigkeitsgrades sowie weitere Quests beinhalten. Hinzu kommen Missionen, in denen der Hintergrund der Charaktere stärker beleuchtet wird. Insgesamt soll die Early-Access-Version nun mehr als 20 Stunden Spielzeit bieten. Des Weiteren wird die erste Beta-Version des Dungeon Makers hinzugefügt, mit dem man seine eigenen Dungeons basteln und mit der Community teilen kann.Produktbeschreibung: "Bei diesem rundenbasierten, taktischen RPG basierend auf dem Regelwerk von SRD 5.1 würfelt ihr auf Initiative, führt Gelegenheitsangriffe aus und bestimmt über die Positionierung auf einem dreidimensionalen Schlachtfeld. In Solasta trefft ihr die Entscheidungen, die Würfel bestimmen euer Schicksal. (...) In Solasta übernehmt ihr die Kontrolle über vier Helden, die jeweils über einzigartige Fähigkeiten verfügen, die sich gegenseitig ergänzen. Jeder Held nimmt mit seiner Persönlichkeit Einfluss auf das Abenteuer, wodurch jede Tat und jede Interaktion die Geschichte dynamisch vorantreibt. Genau wie bei Pen-&-Paper-Rollenspielen können Spieler ihre Helden erstellen, indem sie Volk, Klasse und Persönlichkeit der einzelnen Charaktere auswählen und ihre Werte auswürfeln."Letztes aktuelles Video: Early Access Spring Update