Solasta: Crown of the Magister: Sorcerer Update datiert

Am 13. Juli erscheint das Sorcerer Update für Solasta: Crown of the Magister ( ab 39,99€ bei kaufen ) . Das hat Entwickler Tactical Adventures angekündigt. Dabei handelt es sich um den ersten großen Patch seit der Veröffentlichung Ende Mai 2021. Wie es der Name bereits andeutet, hält die Zauberer-Klasse Einzug in das Taktik-Rollenspiel. Außerdem wird der neue Schwierigkeitsgrad "Iron Man" eingebaut. Mit beiden Features löst das Team nach eigenen Angaben das Versprechen ein, das im Rahmen der Kickstarter-Kampagne 2019 gegeben wurde.Neben weiterem Feinschliff und der erweiterten Lokalisierung enthält das Update außerdem zusätzliche Umgebungen für den Dungeon Maker. Wie Solasta: Crown of the Magister bei uns im Test abgeschnitten hat, erfahrt ihr hier Letztes aktuelles Video: VideoTest