One Punch Man: A Hero Nobody Knows: Spielszenen-Trailer und Anmeldung zum geschlossenen Betatest - 4Players.de

1. Session: Freitag, 1. November von 11.00 - 13.00 Uhr

2. Session: Samstag, 2. November von 07.00 - 09.00 Uhr

3. Session: Samstag, 2. November von 22.00 - 00.00 Uhr

4. Session: Sonntag, 3. November von 22.00 - 00.00 Uhr

Bandai Namco Entertainment wird im November einen geschlossenen Betatest zu One Punch Man: A Hero Nobody Knows veranstalten. Vom 1. bis 4. November 2019 haben Spieler auf PlayStation 4 und Xbox One die Möglichkeit, das Spiel zu testen, der Lobby beizutreten und gegen andere Spieler sowie computergesteuerte Charaktere anzutreten. Die Codes sind exklusiv für "EP!C-Mitglieder" (Bandai-Namco-Club) und können ab dem 30. Oktober freigeschaltet werden. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Codes. Interessiete Spieler können sich hier anmelden.Zu den folgenden Zeiten finden die Beta-Sessions statt:Außerdem ist der folgende Spielszenen-Trailer veröffentlicht worden - inkl. der Titelmelodie des Spiels "Freaking out!" von JAM Project.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-TrailerBandai Namco Entertainment: "Spieler können sich in One Punch Man: A Hero Nobody Knows darauf freuen, ihren eigenen Avatar zu erstellen und selbst zur Legende zu werden. Durch regelmäßiges Training und Absolvieren von Missionen verbessert sich der eigene Rang in der Heldenvereinigung. Während eines Gefechts müssen SpielerInnen immer auch Ausschau nach zufälligen Events, wie Meteoriteneinschlägen oder Angriffen von Superschurken halten, die das Kampfgeschehen beeinflussen können."