One Punch Man: A Hero Nobody Knows: "Glatzen-Umhang" im Trailer zum anstehenden Verkaufsstart

Bandai Namco Entertainment hat den Trailer zum Verkaufsstart von One Punch Man: A Hero Nobody Knows am 28. Februar 2020 für PC (digital), PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. In dem Kampfspiel von Entwickler Spike Chunsoft (Jump Force, Danganronpa V3: Killing Harmony etc.) treten zwei Teams mit je drei Kämpfern und besonderen Spezial-Attacken gegeneinander an."Spieler werden ihre eigenen Helden erstellen können, für die Heldenvereinigung kämpfen und auf bereits bekannte Charaktere der Original-Story treffen. Als Teil der Heldenvereinigung treten Fans einer Vielzahl von Monstern und Bösewichten gegenüber, vor denen die unschuldigen Stadtbewohner geschützt werden müssen. Von Beginn an werden SpielerInnen auf Saitama, auch 'Glatzen-Umhang' genannt, aufmerksam gemacht, der mit nur einen Schlag seine Gegner ausschalten kann", schreibt der Publisher.Am Ende des Trailers ist außerdem zu sehen, dass drei Charakterpakete im Season Pass enthalten sein werden. Der erste DLC-Charakter ist Suiryu und soll im April 2020 spielbar sein.Letztes aktuelles Video: One Punch Man