Exception: Neon-Action mit wilden Perspektivwechseln - 4Players.de

Screenshot - Exception (PC) Screenshot - Exception (PC) Screenshot - Exception (PC) Screenshot - Exception (PC) Screenshot - Exception (PC) Screenshot - Exception (PC) Screenshot - Exception (PC) Screenshot - Exception (PC) Screenshot - Exception (PC) Screenshot - Exception (PC) Screenshot - Exception (PC) Screenshot - Exception (PC)





Traxmaster Software verpasst dem Action-Plattformer einen eigenen Dreh - und zwar im wahrsten Sinne der Wortes. In Exception turnt man im Prinzip wie in anderen glühenden Arcade-Spielen durch eine 2D-Welt, in der man an bestimmten Punkten aber immer wieder die Perspektive verdreht. Im Trailer wird das Prinzip deutlich:Das Spiel erscheint im Sommer 2019 für PC , PS4, Switch und Xbox One."Exception ist ein Kampfplattformer, der in einem Computersystem stattfindet, welches von einem totalitären Virus an sich gerissen wurde. Ein einziger, kleiner Teil des Systems muss vortreten, um den Widerstand anzuführen und das brutale Regime zu bekämpfen. Kombiniere rasierklingenscharfe Reflexe mit ausgeklügelten Angriffen, um den Virus zu stürzen und den Frieden wiederherzustellen.Zweidimensionale Action in einer dreidimensionalen Welt. Lass dich auf neue Herausforderungen und Möglichkeiten ein, nachdem sich ganze Level transformiert haben. Erkunde dank der sich drehenden Umgebung einst unerreichbare Bereiche. Jedes Level ist ein wohldurchdachtes Rätsel, das sich mit deinem Fortschritt enthüllt.Ein von den feinsten Synthwave-Künstlern zusammengestellter Soundtrack. Genieẞe knapp zwei Stunden Synthwave von Künstlern wie Kalax und Waveshaper – die perfekte musikalische Untermalung für Exceptions retro-futuristische Spielwelt.Kämpfe in über 800 Steam-Bestenlisten um die beste Zeit in deinen Lieblingsleveln. Verwende unterschiedliche Spielstile, um gezielt in Bestenlisten nach oben zu kommen. Verdiene dir die beste Kampfzeit und lösche alle Feinde aus, oder messe dich mit den brillantesten Pazifisten, indem du deine Feinde verschonst.Erlebe die Geschichte von Exception in 17 illustrierten Filmsequenzen. Erfahre alles über den Systemzusammenbruch und das darauf folgende Machtvakuum, das einen gebieterischen Virus hervorgebracht hat. Schließe dich einer Gruppe von vier sonderlichen Software-Threads auf ihrer Reise an, das brutale Regime zu stürzen und den Frieden im System wiederherzustellen.Führe eine Vielzahl an Spezialangriffen durch und maximiere die Verwüstung, indem du sie als Combos einsetzt. Sammle versteckte Artefakte, um Angriffs-Upgrades zu erwerben und die Grenzen deiner Zerstörungskraft zu erweitern.Reihe mehrere Luftangriffe aneinander, um dir Zeitboni zu verdienen. Nutze deine Kreativität, um die schnellsten Levelrouten mit dem größten Bonuspotenzial zu enthüllen. Aggressive Angriffsstrategien bringen die größten Boni."