League of Legends: Teamfight Tactics: "Taktischer Teamkampf" à la Auto Chess startet in den nächsten Stunden - 4Players.de

"Verwende vor jeder Runde dein Gold, um im Shop neue Champions für dein Team zu holen. Setze mehrere Champions mit gleichen Attributen ein, um Kampfboni freizuschalten. Kombiniere drei Exemplare des gleichen Champions, um eine Superversion von ihm zu erhalten. Kombiniere drei dieser Superversionen, um eine ultimative Version zu erhalten. Sieh dabei zu, wie der Kampf ausgefochten wird - deine Champions orientieren sich bei ihren Bewegungen, ihren Angriffen und beim Einsetzen ihrer Fähigkeiten an der Position, die du ihnen zuweist. Genau wie in League machen die Team-Zusammenstellung und -Positionierung den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage aus. Platziere deine Champions strategisch, um das volle Potenzial deines Teams ausschöpfen zu können. Am Ende einer Runde erhältst du Gold, je nach Siegen, Serien und abhängig davon, ob du etwas angespart hast. Zwischen bestimmten Runden finden alle Spieler in der Mitte der Konvergenz zusammen und rekrutieren dort aus einer gemeinsamen Championauswahl. Der Spieler auf dem letzten Platz darf als Erster seine Wahl treffen, der Spieler auf dem ersten Platz als Letzter. Die richtige Entscheidung kann das ultimative Comeback bedeuten. Gewinne die Teamkämpfe und nimm möglichst wenig Schaden. Überlebe alle anderen, um den Sieg davonzutragen."

In der Nacht von Mittwoch auf den (morgigen) Donnerstag wird "Teamfight Tactics" als neuer Spielmodus in League of Legends in Europa (West) an den Start gehen - zunächst als offene Betaversion zum Client-Download ). "Teamfight Tactics" als "taktischer Teamkampf" ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, in dem acht Spieler gegeneinander antreten.Das Spielprinzip basiert auf der erfolgreichen Dota-2-Mod Auto Chess , die demnächst in eigenständiger Form im Epic Games Store veröffentlicht wird - und auch Dota Underlords fällt in diese Kategorie. Stellenweise ist schon die Rede davon, dass "Auto Battle" bzw. "Auto Chess" die nächste Welle à la Batte Royale lostreten könnte.Spielprinzip:Einen ausführlichen Leitfaden in deutscher Sprache findet ihr hier . Einen (hektisch lebhaften) Vergleich der Auto-Chess-Spiele in Videoform findet ihr u. a. hier Die Entwickler schreiben über die gestaffelten Startzeiten: "Wir führen TTK in einem vorgegebenen Zeitrahmen und mit vorübergehenden Einschränkungen ein, um die Server stabil zu halten, wenn du dich in den frühen Stunden nach der Veröffentlichung mit dem Spielmodus austobst. Denke aber bitte daran, dass sich der Modus noch in einer Beta-Phase befindet. Wir haben geplant, dass wir Problembehebungen und Änderungen an der Spielbalance gegebenenfalls täglich durchführen." Auch weitere Einschränkungen sind geplant.Letztes aktuelles Video: Gameplay-Trailer Taktischer Teamkampf