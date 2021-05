Car Mechanic Simulator: VR-Demo der virtuellen Auto-Werkstatt veröffentlicht

Screenshot - Car Mechanic Simulator (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Car Mechanic Simulator (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Car Mechanic Simulator (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Car Mechanic Simulator (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Car Mechanic Simulator (HTCVive, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality)

Am 11. Mai 2021 haben Red Dot Games, GameFormatic und PlayWay eine kostenlose Demo zur VR-Adaption des Car Mechanic Simulator ab 21,81€ bei kaufen ) auf Steam veröffentlicht. Der Car Mechanic Simulator VR soll noch in diesem Jahr für Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index und Windows Mixed Reality erscheinen - ebenso wie der Car Mechanic Simulator 2021 für PC, zu dem es auf Valves Download-Portal ebenfalls eine Demo gibt. In der Spielbeschreibung der VR-Variante heißt es: "Car Mechanic Simulator VR fordert die Spieler auf, Autos in der 3D-Welt zu reparieren, zu lackieren, zu tunen und zu fahren. Finde klassische, einzigartige Autos im neuen Modul Barn Find and Junkyard. Baue und erweitere dein Reparaturservice-Imperium in diesem unglaublich detaillierten und äußerst realistischen Virtual-Reality-Simulationsspiel.Car Mechanic Simulator VR fordert die Spieler auf, Autos in der 3D-Welt zu reparieren, zu lackieren, zu tunen und zu fahren. Finde klassische, einzigartige Autos im neuen Modul Barn Find and Junkyard. Baue und erweitere dein Reparaturservice-Imperium in diesem unglaublich detaillierten und äußerst realistischen Virtual-Reality-Simulationsspiel, bei dem die Liebe zum Detail an den Autos sofort sichtbar ist.All dies mit neuer, fotorealistischer Grafik und einem Virtual-Reality-Erlebnis. Eigenschaften: Autos (42), Werkzeuge (10+) und einzigartige Teile und Optionen (1000+). Es ist Zeit, die Ärmel hochzukrempeln und sich in diesem spannenden Gameplay an die Arbeit zu machen! Car Mechanic Simulator umfasst auch Autoauktionen, bei denen alte Autos zum Wiederverkauf angeboten oder für deine Sammlung gekauft werden können. Die unendliche Anzahl zufällig generierter Missionen des Spiels wird dich mehr als beschäftigen - und schmutzig machen. Dank der Möglichkeiten der virtuellen Realität kannst du den schönen und seltenen Fahrzeugen deiner Träume näher kommen.Jede Mission bietet ihre eigene Herausforderung mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und zeitlichen Einschränkungen. Wenn zusätzliche oder spezielle Werkzeuge benötigt werden, können diese erworben werden. Du kannst deine Garage eventuell mit bestimmten Geräten wie einem Lackierer oder einem Teilelager aufrüsten."Letztes aktuelles Video: VR Trailer