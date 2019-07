SolSeraph: Action-Strategie-Mix für PS4, Xbox One, Switch und PC veröffentlicht - 4Players.de

Wiederherstellen der Menschheit - Zurück zum Wohlstand - Balancieren Sie seitliche Scroll-Aktionen und Top-Down-Strategielemente, führen Sie sorgfältig jeden Stamm aus den Wolken, um ihr Territorium zu erweitern und den dunklen Nebel zu vertreiben, der ihr Land bedeckt. Sobald die Höhlen der einzelnen Kreaturen freigelegt wurden, müssen Spieler die Rolle des Helios übernehmen, um die Monster direkt zu bekämpfen.

Bringen Sie den Kampf zum Feind - Bewaffnet mit seinem Schwert, Schild und magischem Bogen, wird Helios eine Reihe von Feinden konfrontieren, darunter Goblins, Bestien, Fledermausreiter und mehr - stets auf seinem Weg, dem jüngeren Gott zu begegnen, der sie kontrolliert. Die Überwindung dieser herausfordernden Feinde wird Helios neue magische Kräfte wie Heilkräuter und Eissplitter verleihen.

Schützen Sie das Vaterland - Helfen Sie jedem Stamm, sein Dorf zu gestalten, indem Sie eine Reihe von verschiedenen Einheiten nutzen, von Häusern und Bauernhöfen zur Unterstützung der wachsenden Bevölkerung, bis hin zum Bau von Kriegerbaracken und Bogentürmen, um sich gegen die Wellen von Monsterangriffen zu verteidigen.

Hilfe von den höchsten Kräften - Yuzo Koshiro, die Legende hinter vielen klassischen Videospiel-Soundtracks, hat das Eröffnungsthema zu SolSeraph komponiert. Darüber hinaus hat der renommierte Autor Jonas Kyrazes (The Talos Principle, The Sea Will Claim Everything) seine Talente eingesetzt, um die überzeugende Geschichte des Spiels zu gestalten.

Screenshot - SolSeraph (PC) Screenshot - SolSeraph (PC) Screenshot - SolSeraph (PC) Screenshot - SolSeraph (PC) Screenshot - SolSeraph (PC) Screenshot - SolSeraph (PC) Screenshot - SolSeraph (PC) Screenshot - SolSeraph (PC) Screenshot - SolSeraph (PC) Screenshot - SolSeraph (PC)

SEGA und Ace Team haben SolSeraph am 10. Juli 2019 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC veröffentlicht. Der an Actraiser erinnernde Action-Strategie-Mix kann für 14,99 Euro via Steam Microsoft Store und PlayStation Store heruntergeladen werden. In der Spielbeschreibung heißt es: "SolSeraph liefert klassischen Tower-Defense- und Action-Plattformer-Spielspaß im Retrostil!Als Hüter der Menschheit liegt die Zivilisation in deinen Händen. Baue Städte auf, schütze sie vor ständig drohenden Monsterangriffen und mache dann mit Schwertkunst und Zauberei den Monstern in ihren Verstecken endgültig den Garaus. Erkunde schwebende Inseln, uralte Höhlen und verlorene Städte. Die Welt gehört dir!"Letztes aktuelles Video: Launch TrailerAls Features werden genannt: