Boundary: SciFi-Shooter aus China findet Publisher; Termin für PC und PS4 - 4Players.de

Nach der Ankündigung des SciFi-Shooters Boundary hat Surgical Scalpel einen Publisher gefunden: Demnach arbeiten die chinesischen Independent-Entwickler mit dem Live-Streaming-Anbieter Huya zusammen, um die Action im Weltraum für PC und PS4 im ersten Quartal 2020 zu veröffentlichen. Der Titel ist einer der ersten des so genannten "China Hero Project", das chinesische Spiele beim Weg auf den globalen Markt unterstützen soll.Im Shooter, der als "MOBA light" designt wird, geht es um taktische Fünf-gegen-Fünf-Kämpfe zwischen schwer bewaffneten Astronauten u.a. in klassischen Multiplayer-Modi wie Deathmatch oder Free For All.