Boundary: Weltraum-Shooter soll 2021 für PC und Konsolen erscheinen

Die chinesischen Entwickler Surgical Scalpels haben sich mit Publisher Skystone Games zusammengetan, um den schwerelosen Taktik-Shooter Boundary im Sommer 2021 endlich für PlayStation 4 und PC sowie später auch für andere Konsolen (vermutlich Xbox One, Xbox Series X|S und PlayStation 5) zu veröffentlichen Auf Steam kann man den auf Basis der Unreal Engine 4 entstehenden und mit Raytracing-Unterstützung aufwartenden Mehrspieler-Shooter bereits auf die Wunschliste setzen. Außerdem wurde ein neues Video zum Spiel veröffentlicht:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailerSpielbeschreibung des Herstellers: "Der Multiplayer-Taktik-Shooter im Weltraum-Setting versetzt die Spieler in die Rolle eines schwerbewaffneten Astronauten, der in intensive Gefechte in der Schwerelosigkeit verwickelt wird. Dabei müssen Operationen auf Raumstationen durchgeführt werden und gegen feindliche Astronauten und andere Gegner gekämpft werden. (...) Neben dem klassischen Deathmatch und FFA wird Boundary weitere Modi wie Facility Capture und Orbital beinhalten. Die Multiplayer-Maps bieten eine Mischung aus verschiedenen Raumstationen, in den man kämpfen kann, inklusive eines Wracks innerhalb eines Trümmerfelds eines zerstörten Weltraumaufzugs."