Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout: Nächster Teil der Alchemisten-Saga im Anmarsch - 4Players.de

Der nächste Teil der Atelier-Reihe wird Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout heißen und am 26. September 2019 in Japan, am 29. Oktober in Nordamerika sowie am 1. November in Europa für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC (Steam) erhältlich sein, wie Gust und Koei Tecmo bekannt geben . Damit ist Atelier Ryza nach dem Jubiläumsableger Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World und Atelier Lulua: The Scion of Arland bereits das dritte Alchemie-Abenteuer aus der Anime-Rollenspielsaga, das dieses Jahr bei uns erscheint.Zum Inhalt schreibt der Publisher: "ATELIER RYZA: EVER DARKNESS & THE SECRET HIDEOUT beginnt einen komplett neuen Story-Arc in der von Fans geliebten Atelier-Reihe der GUST Studios. Das wunderschöne JRPG erzählt von den Heldentaten des jugendlichen Ryza, der davon träumt, zusammen mit ihrer Gruppe schelmischer Freunde dem alltäglichen Dorfleben zu entkommen. Eines Tages treffen sie auf der Suche nach Abenteuern auf einer verbotenen Insel einen alten Zauberer, der ihr Leben für immer verändern wird. Nach einiger Überzeugungsarbeit beginnt der alte Mann, Ryza den Weg der Alchemie beizubringen, und startet somit unbewusst ein Abenteuer, das sie letztendlich auf der Suche nach einer Lösung führt, um Ihre Heimatstadt vor einer mysteriösen Dunkelheit zu retten.Um die lebendige Umgebung von Ryza zum Leben zu erwecken, haben die GUST Studios realistischere Schattenmodelle eingesetzt und so der Welt noch mehr Leben eingehaucht. Darüber hinaus wurde Darstellung der farbenfrohen Charaktere der Serie verbessert und bringt so die Serie mit einer Mischung aus neuem und bekanntem visuellem Glanz weiter voran.In ATELIER RYZA: EVER DARKNESS & THE SECRET HIDEOUT führen die GUST-Studios auch weiterentwickeltes Syntheseprogramm ein, mit dem Alchemisten die Auswirkungen der Synthese visuell besser dargestellt bekommen. Darüber hinaus ermöglicht das System jedem, nicht nur das Entwickeln von neuen Rezepten besser voran zu treiben, sondern gibt den Spielern auch Fähigkeit, mithilfe des innovativen Kreationssystems Gegenstände in den unterschiedlichen Gebieten mit verschiedenen Werkzeugen zu sammeln. Verschiedene Werkzeuge decken dabei unterschiedliche Gegenstände auf. Einige dieser Gegenstände sind komplett neu in der Atelier-Welt." Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer