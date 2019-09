Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout: Vorbestellerboni und Digital Deluxe Edition enthüllt - 4Players.de

Das am 29. Oktober 2019 für PC sowie am 1. November für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinende Alchemie-Rollenspiel Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout kann ab sofort via PlayStation Store eShop und Steam vorbestellt werden, wie Koei Tecmo mitteilt. Neben der Standard Edition ist auch eine Digital Deluxe Edition verfügbar: "Für alle, die ihre Ryza-Erfahrung noch magischer gestalten möchten, ist die Digital Deluxe genau die richtige Edition, denn sie liefert all das, was auf der Wunschliste eines angehenden Alchemisten zu finden sein könnte. Fans, die die Digital Deluxe Edition erwerben, erhalten die Kostümsets 'Another Fashion' und 'Summer Style', die Taos Island Explorer-Ausrüstung und 15 neue Kleidungsoptionen aus dem Lents Gothic Wolf-Look. Darüber hinaus werden Spieler mit speziellen Gegenständen aus den Bereichen 'Pixie Forest' und 'Lakeside Hideout' belohnt, mit denen sie ihre geheimen Verstecke umbauen können. Diese Gegenstände kommen mit Spezialeffekten wie der Erhöhung der Fähigkeiten bestimmter Verbündeter während des Regens.Darüber hinaus erhalten die Spieler zwei spezielle Sammelgegenstände, die die Reise von Ryza zu einem früheren Zeitpunkt des Spieldurchgangs vereinfachen. Dazu gehören spezielle Windschuhe zur Erhöhung der Bewegungsgeschwindigkeit und ein größerer Rucksack zur Erhöhung der Kapazität zum Sammeln von Gegenständen. Die Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout Digital Deluxe Edition ist ein Muss für Atelier-Fans, die in den brandneuen Handlungsbogen eintauchen möchten. Fans, die eine beliebige Version des Spiels vor dem 12. November 2019 kaufen, erhalten außerdem den Frühbucherbonus für Ryzas Sommerabenteuer-Kostüm."Außerdem hat man das Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack angekündigt, das am 14. Januar 2020 für PS4 und Switch erhältlich sein soll: "Die Spiele Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX; Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX; und Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX werden zum ersten Mal auf aktuellen Konsolen spielbar sein und die verbesserte Systemhardware nutzen, um hochauflösende Grafiken und ein flüssigeres Gameplay zu liefern, während die Helden die Geheimnisse der Synthese erlernen und Alchemie in dem Bemühen verstehen müssen hinter das wahre Geheimnis von 'The Dusk' kommen. Die Spiele enthalten auch eine große Anzahl von Spezialelementen und DLC aus der Geschichte der Dusk-Serie, einschließlich zusätzlicher Kostüme und Accessoires, zahlreicher Boss-Monster und der Möglichkeit für zusätzliche Charaktere, am Kampf teilzunehmen."Letztes aktuelles Video: TGS 2019 Trailer