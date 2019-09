Anno 1800: Botanika: Details zum Botanischen Garten und dem Musikpavillon - 4Players.de

"21 einzigartige botanische Module

ein Gewächshaus

elf neue Ornamentmodule (wie Blumenbeete und Heckenfiguren, kompatibel mit allen Kulturgebäuden)

neun neue Item Sets für Euren botanischen Garten, welche insgesamt 59 Pflanzen-Items beinhalten

Den neuen Musikpavillon, welcher in jeder Kulturanlage errichtet werden kann

Der Musikpavillon kommt mit 5 Musikstücken der klassischen Melodien von Anno 1701, 1404, 2070, 2205 und 1800"

Am 10. September 2019 wird die zweite Download-Erweiterung Anno 1800: Botanika für das Aufbauspiel von Ubisoft erscheinen - zusammen mit dem fünften Update und dem Tag-/Nachtwechsel ( wir berichteten ). Botanika umfasst ein großes kulturelles Bauprojekt, und zwar einen aus mehreren Gartenmodulen bestehenden Botanischen Garten, den man sich wie den Zoo oder das Museum vorstellen kann."Botanika beinhaltet ganze 21 einzigartige botanische Module, ein weiteres Gewächshaus sowie elf neue Ornamente, darunter Blumenbeete und Heckenfiguren, welche Ihr in allen drei kulturellen Bauprojekten nutzen könnt. Die neuen Ornamente funktionieren als Verbindungsstücke zwischen den Modulen und ermöglichen Euch damit mehr Freiheit und Kreativität beim Gestalten des Gartens, Zoos oder Eures Museums. Um allen Spielern von Anno 1800 mehr Gestaltungsraum zu geben, bringen wir außerdem die lang vermissten Plaza-Fliesen als Teil des kostenlosen Game Update 5 zurück, welche ebenfalls als Verbindungsstück genutzt werden können. (...) Die neuen Ornamente werdet ihr zum einen über botanische Messen in der Weltausstellung ergattern können, allerdings haben wir zum anderen auch sichergestellt, dass sie regelmäßig in der Auslage von Händlern wie Madame Kahina oder Archibald Blake erhältlich sind. Weiterhin werdet Ihr auf Quests und den neuen botanischen Expeditionsevents die Ornamente sowie Items für den Garten einstreichen können. Die neuen Events werden Euch die Geschichten von mutigen Botanisten nachempfinden lassen, die jedes Risiko auf sich nehmen, um dem Volk die Vielfalt der Natur näher zu bringen", schreiben die Entwickler.Während die meisten Sets für den Zoo oder das Museum größtenteils einen Effekt auf die Attraktivität der Stadt hatten, werden die Auswirkungen/Boni von gesammelten Pflanzensets zusätzliche Fruchtbarkeiten für die Insel freischalten, auf der sich der Garten mit dem Set befindet. Mit dem Anden-Set könnt ihr zum Beispiel den Boden von Inseln in der neuen Welt fruchtbar für Kaffee machen. Fünf der neun Itemsets drehen sich um Fruchtbarkeiten. Außerdem können diese Set-Effekte die Produktion der Farmen, auf denen die jeweiligen Pflanzen angebaut werden, durch einen Buff ankurbeln.Neu ist ebenfalls der Musikpavillon. Der Pavillon ist nicht auf den botanischen Garten begrenzt und kann auch woanders errichtet werden. Sobald ihr eine der fünf Musiknoten, mit der Titelmusik aus den Anno-Teilen 1701, 1404, 2070, 2205 sowie 1800 ausfindig gemacht habt, könnt ihr diese jederzeit vom Orchester im Pavillon vortragen lassen. Die Musiknoten selbst steigern weiterhin die Attraktivität der diversen Sets in den unterschiedlichen Kulturanlagen.Überblick über den zweiten Season-Pass-DLC Botanika: