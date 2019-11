Anno 1800: Die Passage: Die Arktis-Expedition sticht am 10. Dezember in See; erste Details zur Erweiterung - 4Players.de

Screenshot - Anno 1800: Die Passage (PC) Screenshot - Anno 1800: Die Passage (PC) Screenshot - Anno 1800: Die Passage (PC) Screenshot - Anno 1800: Die Passage (PC)

Am 10. Dezember 2019 wird Ubisoft sowohl die dritte Erweiterung "Die Passage" als auch das "Game Update 6" für Anno 1800 veröffentlichen. "Die Passage" ist die dritte und bisher größte Erweiterung aus dem Season Pass. Die Erweiterung umfasst eine neue arktische Karte (Session), in der man sich auf die Suche nach einer verschollenen Expedition macht. Dabei baut man eine Siedlung in der Arktis auf und hat Zugriff auf die beiden neuen Bevölkerungsstufen Erforscher und Techniker. Versprochen werden sieben neue Produktionsketten, 32 Gebäude, 13 weitere Produktionsgüter und mehr als 60 neue Quests.Um in der Arktis bauen zu können, muss man für genug Wärme sorgen. Hier kommen die neuen Heizöfen ins Spiel, die Gebäude in der Nähe mit Wärme versorgen - wie beim Kraftwerk werden automatisch Wärmerohre entlang des Straßennetzwerks gelegt. Einen festen Wärme-Einflusskreis wie in der Arktis aus Anno 2205 gibt es nicht. Wärme wird für die Einwohnerhütten und für die Produktionsgebäude gebraucht. Da Bauraum/Platz auf den arktischen Inseln Mangelware sein wird, sollen Aufbau und Planung der Siedlung schwerer werden, schließlich muss man in den Heizöfen ordentlich Kohle verbrennen, um das Grundbedürfnis nach Wärme zu stillen. Entweder man baut Köhlereien in den spärlichen Wäldern und produziert die notwendige Kohle vor Ort oder man importiert Kohle aus der "alten Welt"."Aber mit sinkenden Temperaturen steigt auch das Risiko für eine gefürchtete Krankheit: die arktische Grippe. Auf den ersten Blick ähnlich zur Krankheit in der alten Welt, ist die arktische Grippe aufgrund der harschen Lebensbedingungen im Norden eine viel schlimmerer Gegner für eure Bewohner. Sie verbreitet sich schneller, ist widerstandsfähiger und hat das Potential, nicht nur eure schwache nördliche Infrastruktur zu paralysieren, sondern wird auch ihren Tribut an eurer arktischen Bevölkerung fordern. Haltet also eure Zehen warm, damit ihr nicht am Morgen unangenehm überrascht werdet", schreibt der Hersteller.Im Anschluss wird man in der Arktis den Luftschiff-Hangar errichten können. "Luftschiffe sind das ultimative Endgame-Fahrzeug für eure Handelsrouten, benötigen aber eine Menge Ressourcen für den Bau. Zudem dauert es nicht nur eine ganze Weile, bis die Konstruktion abgeschlossen ist, ihr benötigt weiterhin eine neue Ressource um ihren Ballon zu füllen: Gas. Und auch wenn euer alter Freund Nate euch zu Beginn gerne mit genug Gas für den ersten Prototyp versorgt, existiert die Ressource nur in den nördlichsten Gebieten der Arktis. Um genau zu sein: den öden Eisklippen. (...) Luftschiffe sind sicher vor Piraten und können die direkte Route über Inseln nehmen, anstatt langsam um sie herum zu manövrieren. Während sie über 4 Waren und 2 Item-Slots verfügen, werden sie stärker vom Wind beeinflusst und auch die Lade- und Entladezeiten sind länger als bei einem gewöhnlichen Schiff. (...) Dabei sind Luftschiffe aber nicht die einzige Neuerung, um eure Endgame-Logistik zu optimieren. Sobald ihr das Gas auch in die alte Welt transportiert habt, könnt ihr es dort für die modernen Gas-Kraftwerke verwenden. Deutlich effektiver als ihre Öl verwendenden Verwandten, können Gas-Kraftwerke auch ohne ständige Versorgung durch Züge arbeiten. Wenn ihr eine Handelsroute einrichtet und mit dieser eine konstante Versorgung von Gas sicherstellt, kann das neue Kraftwerk wichtigen Raum in eurer Metropole freimachen. Aber Achtung: Da Gas eine sehr seltene Ressource ist, müsst ihr sehr wahrscheinlich schwere Entscheidungen treffen, wo und in welchem Ausmaß es Sinn macht, die alten Öl-Kraftwerke zu ersetzen", heißt es weiter bei Anno-Union Das (kostenlose) sechste Update wird den Koop-Modus (gemeinsame Steuerung einer Fraktion/Siedlung), das Statistiksystem und weitere Verbesserungen umfassen.