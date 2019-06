Spider-Man: Far From Home Virtual Reality Experience: Kostenlose VR-App für starke Mägen veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Spider-Man: Far From Home Virtual Reality Experience (HTCVive) Screenshot - Spider-Man: Far From Home Virtual Reality Experience (HTCVive) Screenshot - Spider-Man: Far From Home Virtual Reality Experience (HTCVive) Screenshot - Spider-Man: Far From Home Virtual Reality Experience (HTCVive) Screenshot - Spider-Man: Far From Home Virtual Reality Experience (HTCVive)



Sony Pictures hat zur Werbung für den bereits gestarteten Spider-Man-Kinofilm "Far From Home" eine gleichnamige VR-Erfahrung für PSVR, Rift, Vive und die neue Valve index veröffentlicht. Die einzigen Kosten der Spider-Man: Far From Home Virtual Reality Experience könnten ein umgedrehter Magen sein, denn man schwingt sich offenbar ziemlich agil von Hochhaus zu Hochhaus. Mixed.de erläutert das am 25. Juni veröffentlichte, kostenlose Erlebnis folgendermaßen:



"Der Spieler kann mit den Bewegungscontrollern der VR-Systeme Spider-Mans markante Schwingbewegung nachahmen, an Hochhäusern links und rechts annetzen und sich so in hohem Tempo fortbewegen. (...) Neben der Schwingerei gibt’s einige Action-Einlagen, bei denen man gegnerische Roboter mit Spider-Mans Spinnenpistole umgarnt und ausschaltet."

Letztes aktuelles Video: Offizieller Trailer