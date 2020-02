Spaceland: Von XCOM inspirierte Sci-Fi-Strategie der Braveland-Macher landet auf PS4 und Xbox One

Aktualisierung vom 18. Februar 2020, 08:06 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 4. Februar 2020, 08:23 Uhr:

Mittlerweile ist Spaceland für PlayStation 4 und Xbox One erschienen. Der Download via PlayStation Store und Microsoft Store schlägt jeweils mit 19,99 Euro zu Buche.Tortuga Team ( Braveland Trilogy ) und Ellada Games werden das bereits für PC, iOS und Nintendo Switch erhältliche Taktik-Rollenspiel Spaceland am 14. Februar 2020 auch für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Im Microsoft Store sind bereits Vorbestellungen mit zehn Prozent Rabatt auf den regulären Verkaufspreis möglich (17,99 Euro statt 19,99 Euro).In der Spielbeschreibung des nach eigenen Angaben von XCOM Laser Squad und Incubation inspirierten Titels heißt es: "Es ist wahrscheinlich das dynamischste rundenbasierte Strategiespiel, das den Stil der Old School feiert. Weniger Deckung, mehr Action! Lande auf einem verlorenen Planeten und zeige den Mutanten, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Schieße, trete, sprenge und zerstöre. Du wirst das rücksichtsloseste Team aus Kämpfern zusammenstellen und die Geheimnisse des mystischen Planeten nach den besten Traditionen von Science Fiction aufdecken."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch