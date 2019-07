Heavy Fire: Red Shadow: Feuererlaubnis für heimische Konsolenschützen erteilt - 4Players.de

360-Grad-Action mit PS VR Unterstützung - Verwenden Sie eine actionreiche Kombination aus explosiven Werkzeugen, in acht aufregenden Story-Missionen - oder ohne Verschnaufpause im Endlosmodus.

Rufen Sie Unterstützung - Holen Sie sich Versorgungslieferungen und Unterstützung von Elite-Infanterietruppen, Kampfflugzeugen, Angriffshubschraubern und mehr.

Lassen Sie sich befördern und schnappen Sie sich die Power-Ups! - Mit mehr als 30 freischaltbaren Power-Ups, um Offensiv-, Gesundheits- und Unterstützungsfertigkeiten zu verbessern und anzupassen.

Solutions2Go und Mastiff haben den bereits im letzten Jahr in Nordamerika für PC ( Steam ) und Konsolen erschienenen Military-Shooter Heavy Fire: Red Shadow am 28. Juni 2019 auch in Europa für PlayStation 4, PlayStation VR ( PlayStation Store und Einzelhandel) sowie Xbox One ( Microsoft Store ) veröffentlicht.In der aktuell eher anachronistisch anmutenden Spielbeschreibung heißt es: "In einer nicht allzu ferner Zukunft haben die Spannungen zwischen Nordkorea und den Vereinigten Staaten ihren Höhepunkt erreicht.Schlüpfen Sie in Heavy Fire: Red Shadow in die Kampfstiefel von Sergeant Will, der einen nordkoreanischen Raketenangriff auf Guam überlebte. Nun muss er fast im Alleingang versucht, den nordkoreanischen Überfall abzuwehren.Sie betreten das unerbittliche Schlachtfeld, errichten einen Brückenkopf und verteidigen hinter einem Turmmaschinengewehr die Stellung. Ein brutaler und unaufhörlicher Ansturm feindlicher Streitkräfte wird versuchen, Sergeant Will aus jedem Winkel zu flankieren und zu töten, während er und einige überlebende Kameraden die komplette Feuergewalt auf alles regnen lassen, was ihnen in die Quere kommt."Letztes aktuelles Video: Launch TrailerAls Features werden herausgehoben: