Level 5: Neues Ni-No-Kuni-Spiel in Entwicklung; große Pläne für die Reihe - 4Players.de

Bei Level-5 befindet sich ein weiteres Ni-No-Kuni-Spiel in Entwicklung, erklärte Akihiro Hino (Präsident des Studios) in der japanischen Tageszeitung Nikkei ( Nihon Keizai Shimbun ) via Game's Talk und Dualshockers . Demnach soll die Marke "Ni No Kuni" weiter ausgebaut werden. Zu diesem Plan gehören der Remaster von Ni No Kuni: Der Fluch der Weissen Königin (PC und PS4), die Veröffentlichung der Originalversion des ersten Teils für Switch und der Ni-No-Kuni-Film, der am 29. August in den japanischen Kinos seine Premiere feiern wird. Akihiro Hino sagte auch, dass das nächste (neue) Ni-No-Kuni-Spiel irgendwann nach dem Kinofilm erscheinen werde. Auch eine Smartphone-App soll nach dem Film folgen.Ansonsten hatte Level-5 Yo-kai Watch 4 für Switch am 20. Juni nach zahlreichen Verschiebungen in Japan auf Switch herausgebracht. Inazuma Eleven Ares ist weiterhin für 2019 geplant. Die Verschiebungen waren notwendig, um die Qualität der Titel sicherzustellen, heißt es. Auch mehrere Mobile-Projekte sollen in diesem Jahr erscheinen, darunter Dragon & Colonies und der Relaunch von Otome Yuusha. Das Thema eSports soll für das Studio ebenfalls wichtiger werden.