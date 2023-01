Level 5: Studio hinter Professor Layton will 2023 neues Spiel ankündigen

Level 5: Revival einer bekannten Reihe oder brandneue IP?

Weitere Ankündigungen aus dem Famitsu-Jahreswechselinterview

Auch wenn Entwicklerstudio Level 5 in Japan weiterhin fleißig neue Yo-Kai Watch-Spiele und Mobile-Titel produziert, ist das Unternehmen hier im Westen ein wenig in Vergessenheit geraten.Bekannt vor allem für die Professor Layton -Reihe, von der 2017 mit Katrielle Layton der letzte Teil erschien (der noch dazu ohne den namensgebenden Professor auskam), herrscht hierzulande hinsichtlich neuen Spielen von Level 5 seit einigen Jahren fast Funkstille. Das könnte sich nun jedoch ändern, denn 2023 wolle man ein brandneues Spiel ankündigen.Zum Jahreswechsel hat das japanische Videospielmagazin Famitsu (via Dualshockers ) von vielen Entwicklern und Unternehmen ein kurzes Statement abgeholt, das neben einem Rückblick auf 2022 auch einen Ausblick auf 2023 enthält. Level 5 durfte dabei nicht fehlen und bedankte sich bei (japanischen) Fans für die Unterstützung zu verschiedenen Yo-Kai Watch -Titeln.Dieses Jahr feiert man dann nicht nur das 25-jährige Firmenjubiläum, sondern will Inazuma Eleven-Fans auch mit neuen Informationen versorgen. Darüber hinaus, und hoffentlich auch spannend für internationale Spieler, will man 2023 aber auch ein völlig neues Projekt ankündigen. Ob man dabei auf einer bekannten Reihe aufbaut oder eine neue IP etablieren will, geht aus dem Neujahrsgruß nicht hervor.Viele Fans dürften auf eine Rückkehr von Professor Layton hoffen, egal in welcher Form. Nintendo Switch-Ports der alten Spiele für den Nintendo DS und Nintendo 3DS sind selbst sechs Jahre nach Erscheinen vom Handheld-Hybriden noch nicht passiert, dürften aber auch kaum hinter einem neu angekündigten Projekt stecken.Berücksichtigt man die Veröffentlichungsgeschichte von Level 5 in den letzten Jahren, bleibt es aber ohnehin ungewiss, ob und in welcher Form Spieler außerhalb von Japan in den Genuss des ominösen neuen Projekts kommen. Was genau sich dahinter verbirgt, enthüllt das Entwicklerstudio dann sicherlich im Laufe des JahresLevel 5 ist nicht das einzige Unternehmen, dass sich im großen Jahresrückblick von Famitsu geäußert hat. Persona-Studio Atlus beispielsweise verriet ebenfalls, dass man noch mehrere unangekündigte Spiele für 2023 in petto habe, machte aber keine Andeutungen, in welche Richtungen diese sich bewegen und ob Fans nach fast sechs Jahren auf Persona 6 hoffen dürfen.Sega gab ebenfalls einen kleinen Rück- und Ausblick, der sich natürlich auf das hauseigene Maskottchen Sonic konzentrierte. Demnach soll der blaue Igel nach einem sehr erfolgreichen 2022 auch dieses Jahr voll durchstarten . Und Ico-Schöpfer Fumito Ueda deutete ebenfalls sehnlichst erwartete Neuigkeiten für das gerade angefangene Jahr an.