Level-5: Professor Layton-Macher kündigen Live-Präsentation mit vielen Spielen an

Level-5: Die erhoffte Rückkehr in den Westen





Get ready for our new product announcement stream: "LEVEL5 VISION 2023 鼓 (TSUZUMI)"!



Scheduled for streaming on YouTube on Mar 9th (Thu) at 8pm JST!



Latest information on "Professor Layton and The New World of steam" and more will be revealed!https://t.co/yn7rci4Jh9 #L5vision



— Layton Series (@LaytonSeries) February 21, 2023

Nach langer Durststrecke im Westen scheint das japanische Entwicklerstudiowieder mit Ankündigungen und Neuerscheinungen in die Öffentlichkeit treten zu wollen.Um auch Fans außerhalb Japans mit frischen Infos zu den hauseigenen Spielen zu versorgen, kündigte man daher nun einean. Fünf Titel stehen bei derstattfindenden Show mit dem Namen „Level-5 Vision 2023“ im Mittelpunkt, darunter auch der gerade erst enthüllte und lang ersehnte Professor Layton-Ableger.Damit scheint Level-5 nach zuletzt fast ausschließlich japanexklusiver Veröffentlichung endlich wieder auch Fans im Westen bedienen zu wollen. Die Ankündigung auf der offiziellen Website ist jedenfalls schonmal in Englisch lesbar und der Stream selbst wird ebenfalls englische Untertitel bereithalten. Damit scheint die erneute internationale Offenheit aber nicht aufzuhören.Wie die Kollegen von Gematsu auf Twitter anmerken, zeigt die Info-Grafik der Ankündigung nämlich das erste Mal die englischen Spielenamen und -Logos von Inazuma Eleven: Victory Road und Megaton Musashi W (Wired) – ein Release im Westen scheint damit gesichert zu sein. Mehr Informationen gibt es dann natürlich bei der erwähnten Live-Präsentation.Ergänzt wird das Line-Up durch drei weitere Spiele, die allesamt während der letzten Nintendo Direct enthüllt wurden: Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time,und natürlich. Besonders auf den Gentleman mit Zylinder dürften viele Fans gespannt sein, denn im Gegensatz zu den anderen beiden Newcomern ist das bisherige Material zum neuen Layton-Ableger mehr als dürftig.Ob wir allerdings auch gleich einen Release-Termin spendiert bekommen, ist aktuell eher fraglich.hieß es schließlich nur, dass sich das Spiel in Entwicklung befindet. So oder so erfüllt Level-5 mit den jüngsten Enthüllungen und dem kommenden Live-Stream