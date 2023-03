Level-5: Neuer Trailer zu Professor Layton & alle Infos aus der Live-Präsentation

Level-5: Brandheiße Infos zu Setting und Story von Professor Layton

DecaPolice: Die Polizei im Cyberspace

Weitere Trailer und Infos

Wie angekündigt hielt das japanische Entwicklerstudioheute eine rund halbstündige Präsentation ab, bei der man kommende Titel wieins Rampenlicht stellte.Gleich vorweg: Überraschungen gab es dabei keine. Level-5 hat genau die fünf Spiele abgearbeitet, deren Erscheinen man vor der Show versprochen hatte. Neben dem von Fans heiß ersehnten Puzzle-Nachfolgerbekam dabei auch die neue IPeine Menge Aufmerksamkeit.Der Star der Level-5-Show war natürlich Professor Layton and the New World of Steam, obwohl man sich mit frischem Trailer-Material verhältnismäßig zurückhielt. Neue Infos gab es aber trotzdem, zum Beispiel zu Ort und Zeit des Spiels: So soll die Story des Nachfolgers ein Jahr nach den Ereignissen vonangesiedelt sein.Laytons Assistent Luke ist mittlerweile in den USA heimisch, wo ihn der Gentleman-Detektiv aufgrund eines Briefes und des dort geschilderten, mysteriösen Ereignisses besuchen kommt. In, wie die technologisch fortgeschrittene Stadt heißt, erwarten Fans verkehrte Rollen: Layton ist hier nämlich ein völlig Unbekannter, während sich Luke bereits als fähiger Detektiv etablieren konnte.Ebenfalls neu ist die japanische Stimme von Luke: In New World of Steam wird der blau eingekleidete Assistent von Mio Imada vertont, während Layton wie gewohnt von Yo Oizumi gesprochen wird. Die Rätsel werden derweil vonentwickelt und sollen den Fortschritt der Stadt im Spiel beeinflussen. Hinsichtlich des Release-Termins hüllte man sich aber noch in einen Mantel des Schweigens.Auch diedurfte sich über einen umfänglichen Auftritt bei der Präsentation von Level-5 freuen. Mit gleich zwei Trailern stellt das Detektivspiel noch einmal seine Prämisse der Cyberpolizei sowie einige Bösewichte vor, darunter ein fieser Hacker und einWährend das erste Werbevideo sich ganz auf eine Übersicht des Szenarios konzentriert, steht im zweiten das Gameplay im Vordergrund. Dabei begleitet ihr Protagonist Harvard Marks auf seine Reise in die virtuelle Welt des, einer alternativen Realität, in der ihr Hinweise sammelt und so der Lösung des Falls näher kommt. Dort werden auch dieausgetragen, mit denen man das Rätsel-Gameplay auflockern will.Ebenfalls über einen Platz im Spotlight durften sich wie versprochenundfreuen. Alle drei Titel bekamen neue Trailer spendiert, die Fans mit neuen Infos versorgten und auf den jeweils bevorstehenden Release in naher oder ferner Zukunft vorbereiteten.Begeisterte Kicker durften sich bei Inazuma Eleven: Victory Road sogar über fast fünf Minuten Trailer-Material und die Ankündigung von mehr als 4.500 spielbaren Charakteren freuen. Alle Werbevideos findet ihr auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Studios mit japanischer Tonspur und englischen Untertiteln. Nicht zum Zug bei der rund halbstündigen Präsentation kam dagegen die Yo-Kai Watch-Reihe –