NBA 2K20: Demo erscheint am 21. August auf Konsolen - 4Players.de

2K Games wird am 21. August (um 9:01 Uhr) eine Demo von NBA 2K20 für PS4, Switch und Xbox One veröffentlichen. In der Demo wird man den neuen MeinSpieler-Editor testen, mit der "Karriere" (MeineKarriere) beginnen und schon zwei Wochen vor dem Start des Spiels auf den virtuellen Court gehen können."In der NBA 2K20-Demo können die Spieler vielfältige MeinSPIELER-Konfigurationen ausprobieren, um den Spieler zu erstellen, der am besten zu ihrem Spielstil passt. Dieser wird dann beim Start am 6. September zu NBA 2K20 übertragen", schreibt der Publisher.NBA 2K20 wird weltweit am 6. September 2019 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Es wird außerdem "später" bei Google Stadia veröffentlicht. Die Cover-Athleten sind diesmal Anthony Davis für die Standard und die Deluxe Edition sowie Dwayne Wade für die Legend Edition.Letztes aktuelles Video: Teaser