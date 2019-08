NBA 2K20: Videos zeigen MeinTEAM-Modus und die neue Nachbarschaft; Glücksspiel-Elemente in der Kritik - 4Players.de

2K Games und Visual Concepts stellen die Neuerungen im Spielmodus "MyTEAM" von NBA 2K20 im folgenden Trailer vor. Für den MeinTEAM-Modus, der mit Ultimate Team bei der FIFA-Reihe verglichen werden kann, werden tägliche Aufgaben, aufwertbare Karten, ein überarbeiteter Triple-Threat-Modus, zeitlich begrenzte Events und allerlei Belohnungen/Preise versprochen - sowie eine überarbeitete Benutzeroberfläche. Eine ausführliche Vorstellung findet ihr in einem Facebook-Beitrag In den Kommentaren auf YouTube stößt das Video auf breite Ablehnung, weil mit "Ball Drop", einarmigen Banditen (Slot Machines) und Glücksrad auch Elemente mit Glücksspielfaktor unverhohlen mit jubelnden "Spielern" präsentiert werden, wobei einige dieser Spiel-Mechaniken schon im Vorgänger vorhanden waren. Der Nutzer-Kommentar mit der höchsten Zustimmung beschreibt den Clip folgendermaßen: "Das [Video] sieht aus und klingt wie eine Werbung für ein Casino." In den USA hat das Spiel übrigens die Alterseinstufung "E for Everyone" (ohne Einschränkung) erhalten.NBA 2K20 wird am 6. September 2019 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlicht. Eine Demo für PS4 und Xbox One ist bereits veröffentlicht worden. Einen Blick auf die neue Nachbarschaft (Shared-World, dynamsiche Jahreszeiten-Wechsel, 3v3 Outdoor Pro-Am) erlaubt dieser Trailer.