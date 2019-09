NBA 2K20: "Äußerst negative" Bewertungen auf Steam; Gegenwind aus der Spieler-Community - 4Players.de

Modern Day Cowboy schrieb am 09.09.2019 um 15:50 Uhr

Was mich am meisten an den Mikrotransaktionen stört ist dass sowohl das Gameplay darunter leidet.... ich kann mich an alte 2k Karrieremodi erinnern wo man den eigenen Spieler passenderweise durch Leistungen bzw. einen Erfahrungspunktsystem was man eben genau in den einen Modus verdient hat stärker machen konnte, so ist es ja auch realistisch, bis sie mit dieser schwachsinnigen Spieleübergreifenden Währung begonnen haben die mich selbst dann stören würde wenn man sie nicht kaufen könnte, weil warum sollte mein Shooting Guard stärker werden weil ich davor in einen anderen Modus ein Spiel gewonnen habe und diese Währung verdient hab.