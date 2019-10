NBA 2K20: Aktualisierte Demo für PS4 und Xbox One - 4Players.de

2K Games hat eine aktualisierte Demo von NBA 2K20 für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht, in der man ein schnelles Spiel zwischen den Toronto Raptors und den Golden State Warriors spielen kann - passend zum Start der nächsten NBA-Saison.Der Publisher schreibt: "Ganz gleich, ob du NBA 2K zum ersten Mal spielst oder ein gestandener Veteran bist, in der Demo kommst du mit wenigen Steuerelementen aus. Mit dem linken Stick bewegst du deinen Spieler. Mit Y (Xbox) oder Dreieck (PS4) springst du für Blocks und Rebounds hoch. Im Angriff kannst du mit X oder Quadrat werfen und mit A oder X passen. In der Verteidigung kannst du mit A oder X deinen Spieler wechseln. Es gibt noch ein paar weitere optionale Steuerelemente zu erlernen, aber mit der Grundsteuerung kannst du direkt drauflos spielen."Die Demo kann (kostenlos) im Microsoft Store und im PlayStation Store runtergeladen werden. Benutzer, die die ursprüngliche Demo heruntergeladen haben, dürfen ein Update runterladen.Letztes aktuelles Video: Video-Test