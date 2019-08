Hearthstone: Retter von Uldum: Erweiterung veröffentlicht; "Gräber des Grauens" im September - 4Players.de

Screenshot - Hearthstone: Retter von Uldum (Android) Screenshot - Hearthstone: Retter von Uldum (Android) Screenshot - Hearthstone: Retter von Uldum (Android) Screenshot - Hearthstone: Retter von Uldum (Android) Screenshot - Hearthstone: Retter von Uldum (Android) Screenshot - Hearthstone: Retter von Uldum (Android) Screenshot - Hearthstone: Retter von Uldum (Android) Screenshot - Hearthstone: Retter von Uldum (Android) Screenshot - Hearthstone: Retter von Uldum (Android) Screenshot - Hearthstone: Retter von Uldum (Android) Screenshot - Hearthstone: Retter von Uldum (Android) Screenshot - Hearthstone: Retter von Uldum (Android) Screenshot - Hearthstone: Retter von Uldum (Android) Screenshot - Hearthstone: Retter von Uldum (Android) Screenshot - Hearthstone: Retter von Uldum (Android) Screenshot - Hearthstone: Retter von Uldum (Android) Screenshot - Hearthstone: Retter von Uldum (Android) Screenshot - Blizzard Entertainment hat Retter von Uldum veröffentlicht , die nächste Erweiterung für Hearthstone. Retter von Uldum ist der zweite Teil einer Trilogie, die das ganze Hearthstone-Jahr über andauert. Die Erweiterung beinhaltet 135 neue Karten einschließlich Plagen, Mumien, die Rückkehr der Questkarten, Schätze, das Schlüsselwort "Wiederkehr" und mehr."Im Mittelpunkt von Retter von Uldum steht die aufregende Rückkehr der Forscherliga. Vier der beliebtesten Charaktere des Spiels - Elise Sternensucher, Brann Bronzebart, Sir Finley Mrrglton und Reno Jackson - sind zurück und stärker als je zuvor. Jeder der rastlosen Archäologen verfügt jetzt über einen mächtigen Kampfschreieffekt, der ausgelöst wird, wenn sich keine doppelten Karten im Deck des Spielers befinden. Zusätzlich entfesselt Retter von Uldum wirkungsvolle Plage-Karten in Hearthstone, wie die Murlocverseuchung, die jeden Diener auf dem Spielbrett in eine der liebenswerten, aber angriffslustigen Amphibien verwandelt. Den Spielern wird auch das neue Schlüsselwort Wiederkehr begegnen - Diener mit diesem Schlüsselwort sind dank eines Einbalsamierungsverfahrens auf antikstem Stand der Technik besonders hartnäckig und kehren mit nur 1 Leben wieder, nachdem sie besiegt wurden. Alle neun Heldenklassen können sogar neue Quests beginnen und erhalten bei Erfolg eine alternative Heldenfähigkeit", schreibt Blizzard.Im nächsten Monat werden die Spieler dann die "Gräber des Grauens" erkunden können, das entsprechende Einzelspielerabenteuer zu Retter von Uldum. Versprochen werden ein Erlebnis mit hohem Wiederspielwert und "bedrohliche Wendungen". Weitere Details sollen demnächst folgen."Retter von Uldum zeigt den Charakter und den Spielspaß von Hearthstone in allen Facetten, während eine Vielzahl an strategischen Möglichkeiten im Spiel eröffnet wird", so J. Allen Brack, Präsident von Blizzard Entertainment. "Wir freuen uns sehr, die Forscherliga wieder in Aktion zu sehen, und können es nicht erwarten, all die Kreativität zu sehen, die die Spieler mit dieser Erweiterung in ihren Decks entfalten werden."Kartenpackungen aus Retter von Uldum können zurzeit im Arenamodus von Hearthstone gewonnen werden. Außerdem können Spieler sie mit Gold oder Echtgeld zum selben Preis wie andere Kartenpackungen in Hearthstone kaufen. Zusätzlich erhalten Spieler, die sich innerhalb eines begrenzten Zeitraums nach der Veröffentlichung einloggen, eine der neuen legendären Questkarten, die zufällig aus diesem Set ausgewählt wurde.Letztes aktuelles Video: Ankündigung