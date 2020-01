Hardcore Mecha: 2D-Mech-Action für PS4 veröffentlicht

Aktualisierung vom 15. Januar 2020, 09:56 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 10. Januar 2020, 09:45 Uhr:

Mittlerweile haben RocketPunch Games Hardcore Mecha auch hierzulande für PlayStation 4 veröffentlicht. Im PlayStation Store werden 19,99 Euro für den Download fällig. Für den Online-Multiplayer wird eine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft vorausgesetzt. Ein lokaler Mehrspieler-Modus ist ebenfalls vorhanden.In der Spielbeschreibung heißt es: "'HARDCORE MECHA' ist ein Side-Scrolling-Action-Spiel mit einer Leidenschaft für alle Arten von klassischen Robotern und einem Tastsinn. Der Kampagnenmodus bietet ein packendes Story-Erlebnis mit spielerischen Levels und nahtlosen Animationen. Nach dieser Reihe von Schlachten können die Spieler im Mehrspielermodus auch andere Arten von Mechs steuern, umwerfende Moves frei kombinieren und ein heißblütiges Stahl-Matchup starten!" RocketPunch Games werden ihre per Kickstarter finanzierte Mech-Action Hardcore Mecha (vormals Code: Hardcore) am 14. Januar 2020 auch in Europa und Nordamerika für PlayStation 4 veröffentlichen. Auf Steam sowie in Asien ist der 2D-Plattformer bereits seit Juni 2019 erhältlich (wir berichteten ).Die bisherigen Nutzerreviews für die PC-Version sind "sehr positiv" (aktuell sind 81 Prozent der 1.476 Reviews positiv). Neben einer Einzelspieler-Kampagne mit acht Kapiteln und 18 Levels sind auch lokale und online-basierte Mehrspieler-Modi für bis zu vier Teilnehmer sowie ein Survival-Modus an Bord.Letztes aktuelles Video: Campaign Mode Trailer