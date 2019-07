Pigeon Simulator: Bossa Studios kündigen Taubensimulation an - 4Players.de

Die Bossa Studios haben ihr neues Projekt angekündigt: den Pigeon Simulator. Wie es der Name vermuten lässt, erlebt und gestaltet man hier den Alltag einer Taube. Dazu gehört z.B. das Nerven von Passanten, die man sogar mit einem gestohlenen Skateboard vermöbeln kann. Zerbrochene Fensterscheiben, das gierige Sammeln von Essenskrümeln und sogar Abstürze sowie Explosionen gehören ebenfalls dazu. Besonders schön: Der Vogelschiss wird ebenfalls als Spielelement implementiert, indem man Passanten bewusst zum "Abladen" anvisiert. Die Szenen aus dem Ankündigungstrailer deuten außerdem auf einen kooperativen Vier-Spieler-Modus hin, eventuell sogar lokal am geteilten Bildschirm. Jedenfalls wird man im Schauplatz Barnardshire mehr als genug Unsinn mit den "Ratten der Lüfte" anstellen dürfen.Ansonsten ist noch nicht viel bekannt zum Spiel. Bei den gezeigten Szenen handelt es sich nach Angaben bei PCGamesN um einen Work-in-Progress-Prototypen und es gibt bisher noch kein anvisiertes Releasedatum. In der Vergangenheit haben die Bossa Studios vor allem mit ihrem Surgeon Simulator und I am Bread Aufmerksamkeit erregt.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer