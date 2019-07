Horace: Pixel-Plattform-Adventure mit Wunschlisten-Rabatt auf Steam - 4Players.de

Screenshot - Horace (PC) Screenshot - Horace (PC) Screenshot - Horace (PC) Screenshot - Horace (PC) Screenshot - Horace (PC) Screenshot - Horace (PC) Screenshot - Horace (PC) Screenshot - Horace (PC) Screenshot - Horace (PC) Screenshot - Horace (PC) Screenshot - Horace (PC)

Publisher 505 Games wird am 18. Juli das Pixel-Plattform-Adventure Horace auf Steam für PC herausbringen. Horace ist im Kern ein Plattform-Spiel mit Metroidvania-inspirierten Fähigkeiten."Horace, entwickelt von Paul Helman und Sean Scaplehorn, ist ein reizendes Plattformspiel, das sich um eine inspirierende Story und die Verfolgung der eigenen Träume dreht. Paul Helman hat seinen Job gekündigt, mit der Vision ein Spiel zu erschaffen, das er immer schon spielen wollte. Im Laufe der folgenden sechs Jahre entstand Horace mit dem ultimativen Ziel, eine ausgedehnte offene Welt mit einer tollen Geschichte zu verknüpfen, wie sie in der Regel nicht mit einem Plattformspiel verbunden wird. Inspiriert von jüngeren Indie-Perlen und klassischen Fan-Favoriten des Genres will Horace durch die Rahmenhandlung eine emotionale Verbindung aufbauen. Dazu werden Filmsequenzen eingesetzt, um ein kinoreifes Plattform-Erlebnis zu erreichen. Horace bietet auch eine Reihe von verstreuten Minispielen, von denen viele von klassischen Spielen aus der Popkultur-Geschichte inspiriert sind. In Horace steckt viel Liebe: Es ist ein handgefertigtes Erlebnis, das Fans der 8-Bit- und 16-Bit-Ära sicher begeistern wird", erklären die Entwickler.Der Publisher bietet interessierten Spielern die Gelegenheit, den Startpreis von Horace auf Steam mitzubestimmen, und zwar in dem das Spiel auf die Wunschliste gesetzt wird. Je mehr Spieler sich den Titel "wünschen", desto größer wird der Rabatt zum Verkaufsstart ausfallen. Wenn die Community auf Steam die letzte Stufe vor dem angegebenen Ablaufzeitpunkt am Dienstag, den 16. Juli, erreicht, wird Horace beim Verkaufsstart eine Woche lang für alle Spieler für 3,75 Euro (75 Prozent günstiger) erhältlich sein. Nach Ablauf der Rabattphase wird der Preis wieder auf den eigentlichen Vollpreis von 14,99 Euro zurückgesetzt.Letztes aktuelles Video: Trailer