Horace: Die große Reise des kleinen Roboters auf Switch hat begonnen

Am 21. Oktober 2020 haben Paul Helman, Sean Scaplehorn und 505 Games das bereits für PC erschienene und auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Pixel-Plattform-Adventure Horace auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop kostet 14,99 Euro.Der Hersteller schreibt: "Das akribisch vom Entwicklerduo Paul Helman und Sean Scaplehorn entwickelte Horace ist ein einzigartiges und herzerwärmendes Spielerlebnis mit mehr als 15 Stunden voller spannender und herausfordernder Platforming-Action, Rätsel und einer Reihe von Minispielen, die sich zu einem zeitlosen und kinoreifen Abenteuer entfalten. Von Metroidvanias inspirierte Fähigkeiten werden freigeschaltet, während die Spieler durch knifflige Platforming-Bereiche springen, und ihr Können durch Rätsel und schwierige Bosse so richtig auf die Probe gestellt wird.""Ich bin unglaublich stolz darauf, Horace auf Nintendo Switch zu bringen", so Paul Helman. "Das Spiel ist im Grunde genommen die Essenz meines Lebenswerks und meiner mehr als 25 Jahre in der Spielebranche. Ein so kleines Team hat eine geradezu verrückte Menge an Arbeit in die Erschaffung von Horace gesteckt. Gemeinsam mit Sean Scaplehorn, der den gesamten Code erstellt hat, habe ich eine immense Menge an Artwork und Musik geschaffen, die Story geschrieben und das komplette Gameplay designt, daher ist es großartig, dass sich unsere enormen Anstrengungen gelohnt haben und wir Horace endlich auf Konsole sehen.""Während der Entwicklung haben wir immer gefühlt, dass die Nintendo Switch ideal zu Horace passt", so Sean Scaplehorn. "Als wir die Gelegenheit erhielten, das Spiel auf diese Plattform zu portieren, haben wir sie beim Schopf gepackt und wir sind wirklich sehr stolz auf das Endergebnis. Horace fühlt sich auf Nintendo Switch richtig zuhause."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch