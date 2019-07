Cuphead - The Delicious Last Course: Erweiterung auf 2020 verschoben - 4Players.de

Bon Appetit!! Here is your first-ever peek at gameplay from Cuphead's DLC expansion, The Delicious Last Course!https://t.co/l4xDx33EIX



We'll be taking a page out of Chef Saltbaker's book and spending time to get this recipe just right, so expect the full meal in 2020! pic.twitter.com/kW0Ctc21oY



— Studio MDHR (@StudioMDHR) 2. Juli 2019

Die Erweiterung "The Delicious Last Course" für Cuphead wird nicht mehr in diesem Jahr erscheinen. Via Twitter erklärten die Entwickler, dass sie sehr mehr Zeit brauchen würden, um die erwartete Qualität gewährleisten zu können. Demnach ist die DLC-Veröffentlichung für PC, Switch und Xbox One auf 2020 verschoben worden.Zu den neuen Inhalten heißt es von den Machern: "Im neuen Cuphead DLC The Delicious Last Course werden Cuphead und Mugman von Ms. Chalice unterstützt. Mit neuen Waffen, neuen Verführungen und neuen Fähigkeiten nimmst Du es mit riesigen Bossen auf, um Chefkoch Saltbaker in Cuphead's letzter Herausforderung unterstützen."Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer