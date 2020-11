Cuphead - The Delicious Last Course: Erweiterung auf 2021 verschoben

In the wake of the ongoing global pandemic affecting so many, we have made the difficult decision to push back the release of The Delicious Last Course. For our wonderful Cuphead community, we've prepared a letter from Studio MDHR founders Chad & Jared Moldenhauer to share more. pic.twitter.com/XiU57Wcn1y



Die Erweiterung "The Delicious Last Course" für Cuphead ist erneut verschoben worden, und zwar auf 2021. Chad und Jared Moldenhauer von Studio MDHR schrieben auf Twitter, dass sie mehr Zeit brauchen würden, um die erwartete Qualität gewährleisten zu können. Sie wollen "das bestmögliche Spiel" abliefern und das würde Zeit kosten. Auch die Covid-19-Pandemie hat die Entwicklung beeinflusst und würde die Termin-Verlegung nötig machen.Zu den neuen Inhalten heißt es von den Machern: "Im neuen Cuphead DLC The Delicious Last Course werden Cuphead und Mugman von Ms. Chalice unterstützt. Mit neuen Waffen, neuen Verführungen und neuen Fähigkeiten nimmst Du es mit riesigen Bossen auf, um Chefkoch Saltbaker in Cuphead's letzter Herausforderung unterstützen."Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer