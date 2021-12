Cuphead - The Delicious Last Course: Veröffentlichungstermin wird mit einem neuen Trailer gefeiert

Zwar wurde The Delicious Last Course , der DLC zum fordernden Plattformer Cuphead, bereits vor gut zwei Jahren angekündigt. Doch erst jetzt gibt es einen (vorläufig) finalen Release-Termin. Bis man mit Cuphead, Mugman und der neuen spielbaren Figur Ms. Chalice im neuen Gebiet "D.L.C. Isle" gegen noch größere Bosse als im Hauptspiel antreten darf, ist dennoch Geduld angesagt: Die Download-Erweiterung wird am 30. Juni 2022 auf PC, Xbox One, PlayStation 4 sowie Switch erscheinen. Als kleines Trostpflaster gibt es einen neuen, auf die Veröffentlichung einstimmenden Trailer.Letztes aktuelles Video: ReleaseDate Trailer