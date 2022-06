Cuphead - The Delicious Last Course: Grund für jahrelange Verschiebung verraten

Cuphead-DLC: Gesundheit der Belegschaft hatte Priorität

Verkaufszahlen weniger wichtig

Cuphead - The Delicious Last Course sollte vor Jahren erscheinen und wurde dann wiederholt verschoben. Der Grund ist jetzt bekannt und wirft ein Schlaglicht auf die Industrie.Das Studio MDHR trat 2017 mit Cuphead regelrecht die Tür der (Indie-)Gaming-Industrie ein und sorgte mit seinem ersten Titel direkt für Furore. Der 2D-Shooter in nostalgischer, handgezeichneter Optik entwickelte sich schnell zum Kulthit und fand viele Fans. Diese haben jetzt auch länger als gedacht auf den DLC Cuphead - The Delicious Last Course warten müssen. Doch dafür gab es auch einen sehr wichtigen Grund, wie jetzt bekannt wurde.Cuphead - The Delicious Last Course wurde bereits 2018 das erste Mal für 2019 angekündigt. Doch bis heute ist der Titel nicht erschienen, stattdessen machten mehrere Verschiebungsmeldungen die Runde. Nun soll es am 30. Juni endlich so weit sein – aber warum dauerte das so lange? Maja Moldenhauer vom Studio MDHR erzählte nun gegenüber IGN , dass es in erster Linie darum ging, auf die Gesundheit des Teams zu achten.Besonders zu Corona-Zeiten sei es wichtig gewesen, alle glücklich zu halten. „Dies sind Videospiele“, sagte sie. „Nehmt euch die Zeit. Mentale Gesundheit musste an vorderster Stelle stehen […]. Wir waren der Ansicht: ‚Wenn das Spiel länger für die Veröffentlichung braucht, dann braucht es auch länger. Wen interessiert’s?‘“Das Team an Entwicklern und Animatoren zusammenzuhalten sei auch deswegen so wichtig gewesen, weil es sehr schwer sei, gute Leute zu finden. Besonders da bei Cuphead auf handgezeichnete Animationen gesetzt wurde. Zu Hochzeiten arbeiteten 18 Entwickler und sechs Animatoren am DLC.Für Moldenhauer und ihre Kollegen rührt die Vorsicht im Umgang mit dem Team von vorherigen Erfahrungen in anderen Unternehmen. Dort habe man nicht den notwendigen Raum erhalten, um sich zu entfalten. Moldenhauer selbst mache sich keine großen Sorgen um den finanziellen Erfolg des DLCs. Es sei einfach schon genug, die Kunst, auf die man so stolz ist, der Welt zu präsentieren.Der Erfolg zeichnet sich aber bereits ab: Zum Zeitpunkt des Interviews hat ihren Angaben nach The Delicious Last Course durch Vorbestellungen bereits Gold-Status erlangt. Moldenhauers Aussagen wiederum schneiden ein leidliches Thema innerhalb der Gaming-Industrie an. Schließlich ist immer wieder vom sogenannten Crunch zu hören – also von besonders intensiven Phasen am Ende der Entwicklung, die vor allem von unzähligen Überstunden und immensem Druck geprägt sind.Cuphead - The Delicious Last Course erscheint am 30. Juni 2022 auf allen gängigen Plattformen. Nachfolgend könnt ihr euch noch ein Video von einem neuen Bosskampf anschauen: