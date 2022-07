Cuphead - The Delicious Last Course: So aktiviert ihr die geheime Bossphase

Cuphead - The Delicious Last Course: Doggone Dogfight im Normalfall

Die geheime Phase in Doggone Dogfight

Jüngst ist mit Cuphead - The Delicious Last Course der langersehnte DLC zum Kult-Shooter erschienen. Darin gibt es viel zu entdecken, wie zum Beispiel eine ganz geheime Bossphase.In dem am 30. Juni 2022 erschienenen Download gibt es unter anderem neue Waffen, Amulette und natürlich auch spannende neue Bosskämpfe zu entdecken. Cuphead-Fans wissen, was sie erwartet: Liebevoll von Hand animierte Schergen, die in mehreren Phasen Tassilo und Pottkopp das Leben schwer machen. Wer dabei wirklich alles zu Gesicht bekommen möchte, sollte in einem Level eines ganz genau beachten.Zu den neuen Bossen in Cuphead - The Delicious Last Course gehören unter anderem die heulenden Asse. Bei dem entsprechenden Kampf geht es zwar hoch hinaus, doch um ein Fluglevel handelt es sich dennoch nicht – stattdessen wird das Match auf Tragflächen ausgetragen. In Drei Phasen geht es hier zur Sache, die im Normalfall wie folgt ablaufen:Hunde werfen Bälle und zielsuchende Hydranten auf Cuphead, während ein anderer wiederholt von der Seite weitere Geschosse (auch unter Zuhilfenahme einer Katze) abfeuert.Mehrere Hunde fliegen im Kreis um Cuphead herum und feuern weiterhin Geschosse ab.Abwechselnd feuern entweder Laser aus verschiedenen Richtungen oder es kommen Fressnapfe zugeflogen. Dabei stellt sich das gesamte Level mal komplett auf die Seite oder auf den Kopf.Es gibt aber auch eine geheime Phase, die anstelle der regulären dritten treten kann. So wird sie aktiviert:In der zweiten Phase mit den umherkreisenden Hunden darf man diese nicht einfach aus der Luft schießen, sondern nur. Dazu sollte man permanent einen Blick auf die Rauchspur haben, die sich hinter sich herziehen. Ändert sich diese nämlich von weiß zu grau, ist die Energie des jeweiligen Hundes ganz am Ende. Diesen Zustand muss man mit allen Hunden erreichen.Dies ist natürlich leichter gesagt als getan. In einem Bericht bei Destructoid wird der Einsatz der Aufladen-Waffe empfohlen. Jeder Hund sollte mit einem voll aufgeladenen Projektil getroffen werden. Im Anschluss soll noch ein weiterer Treffer mit einer anderen, schwächeren Waffe ausreichen, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten.Gelingt dies, erhält man die geheime dritte Phase: Laser und ein sich drehender Schauplatz kommen dann nicht mehr zum Einsatz. Stattdessen wird man mit Ananas beschossen, während man sich selbst auf den Boss konzentrieren kann, der anderen verschiedenen Stellen auftaucht. Insgesamt ist der Kampf dadurch ein wenig einfacher.