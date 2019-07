Steel Circus: Sci-Fi-Sportspiel startet Anfgang August in den Early Access - 4Players.de

Screenshot - Steel Circus (PC) Screenshot - Steel Circus (PC) Screenshot - Steel Circus (PC) Screenshot - Steel Circus (PC) Screenshot - Steel Circus (PC)

Der sportliche Multiplayer-Heldenwettbewerb Steel Circus von Iron Mountain Interactive und Oasis Games soll am 8. August 2019 in den Early Access auf Steam starten. Dazu heißt es von den Machern: "Es sind Fähigkeit, Strategie und Synergie gefragt. In Steel Circus steuern die Spieler einen von mehreren Champions mit einzigartigen Fähigkeiten, die in rasanten, actiongeladenen 3-gegen-3-Online-Matches gegeneinander kämpfen. Es gilt zu werfen, passen, Gegner anzugehen und ihnen auszuweichen, um Tore zu erzielen. Durch den klugen Einsatz von Fähigkeiten, Teamplay und richtigen taktischen Entscheidungen gelangt man zum Sieg.Nach einer langen Zeit vernichtender Konflikte und Kriege besteht im Jahr 2350 endlich ein brüchiger Frieden im Sonnensystem. Um seinen Erhalt zu sichern, treffen sich die mächtigsten Fraktionen jedes Jahr als Teil eines solaren Rates und verhandeln über Bündnisse, während ihre Champions in den Steel Circus-Meisterschaften antreten, um den Massen ihre Macht zu demonstrieren.Nach seiner erfolgreich geschlossenen Alpha-Phase und dem Start im Steam Early Access erhält Steel Circus regelmäßige Updates wie neue Champions, Arenen, Individualisierungen und Anpassungen der Spielbalance Somit wird das Spiel fortwährend anhand des Spieler-Feedbacks verbessert.Zu Beginn können die Spieler im Early Access aus einem Kader von sechs Champions wählen, die allesamt ihre eigenen Kampftechniken und Persönlichkeiten aufweisen. Es wird zwei Arenen mit verschiedenen Varianten und auf der Umgebung basierendem Gameplay geben. Für die Early Access-Phase ist die Einführung mehrerer Spielmodi geplant." Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Early Access Ankuendigungs-Trailer