Steel Circus: Early-Access-Start des Sci-Fi-Sportspiels erfolgt - 4Players.de

Der sportliche Multiplayer-Heldenwettbewerb Steel Circus von Iron Mountain Interactive und Oasis Games ist am 8. August 2019 in den Early Access auf Steam gestartet, wo er kostenlos heruntergeladen werden kann. Die bisherigen Nutzerreviews sind "größtenteils positiv" (aktuell sind 73 Prozent der knapp 200 Reviews positiv). Die Macher beschreiben den voraussichtlich Anfang 2020 erscheinenden Free-to-play-Titel wie folgt: "Das rasante Online Multiplayer-Spiel verbindet heldenbasiertes Wettbewerbs-Gameplay mit der Perspektive und den Strategien eines Sportspiels. In Dreier-Teams gilt es zu passen, auszuweichen und zu schießen, um den Ball in futuristischen Matches ins Tor zu befördern.In Steel Circus erwartet die Spieler eine neue Herausforderung. In Online-Wettbewerben übernehmen sie die Rolle eines von mehreren Champions mit einzigartigen Fähigkeiten und Rollen. Bei diesem Titel sind Geschick, Teamwork und Taktik entscheidend darüber, wer am Ende siegreich ist. Mit Sportsimulation, Actionspiel und Heldensystem bietet Steel Circus Matches für Core- und Casual-Gamer gleichermaßen, die leicht zu erlernen, doch schwer zu meistern sind.Nach einer langen Zeit vernichtender Konflikte und Kriege besteht im Jahr 2350 endlich ein brüchiger Frieden im Sonnensystem. Um seinen Erhalt zu sichern, treffen sich die mächtigsten Fraktionen jedes Jahr als Teil eines solaren Rates und verhandeln über Bündnisse, während ihre Champions in den Steel Circus-Meisterschaften antreten, um den Massen ihre Macht zu demonstrieren.Durch den heutigen Start im Early Access können alle Spieler auch ohne den ehemals erforderlichen Betakey antreten. Sechs Champions eigenen Skills und Rollen stehen zur Auswahl, zudem warten zwei futuristische Arenen auf die Kämpfer. In ihnen gibt es eine Reihe von Umgebungselementen, die sich aufs Gameplay auswirken. Auf Lootboxen wird komplett verzichtet. Nach dem erfolgreichen Ende der geschlossenen Alphatests arbeitet Entwickler Iron Mountain Interactive nun zudem an regelmäßigen Updates mit neuen Champions, Arenen, Optionen und Anpassungen der Spielbalance.Steel Circus ist free-to-play, zudem gibt es kosmetische Upgrades zu kaufen, die sich jedoch nicht aufs Spiel auswirken. Während jeder Champion einzeln gratis durch Gameplay freigeschaltet werden kann, ist auch ein All Champions Pack zum Preis von 19,99 Euro erhältlich."Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer