Dinkum: Australisches Gegenstück zu Harvest Moon angekündigt - 4Players.de

Im Trailer sieht man vom Känguruh über große Wombats bis zu Krokodilen und einem lockbaren Hai auch einige größere Tierarten herumwuseln. Neben Jagd- und Überlebens-Mechaniken gibt es natürlich Kleinvieh wie Hühner, Crafting und Konstruktionen wie in My Time at Portia , zufallsgenerierte Inseln, Minen sowie Charakteranpassungen, soziale Aspekte und vieles mehr. Ziel ist es, mit einer florierenden Stadt neue Bewohner anzulocken. Laut Steam-Eintrag erscheint das Spiel von Solo-Entwickler James Bendon und Publisher The Irregular Corporation "bald". Auch ein Koop-Modus ist angedacht.