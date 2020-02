Langrisser 1 & 2: Demo angekündigt und datiert

Aktualisierung vom 17. Februar 2020, 08:38 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 18. Januar 2020, 16:00 Uhr:





A free demo for Langrisser I & II is coming for Nintendo Switch, PS4, and PC! Stay tuned to our social media channels for more information, and visit the official site to learn about this legendary SRPG: (https://t.co/Kk81wfif42) #Langrisser pic.twitter.com/yBBaOcZoam



— NIS America, Inc. (@NISAmerica) 17. Januar 2020

Inzwischen hat NIS America einen konkreten Termin für die Demo von Langrisser 1 & 2 bekannt gegeben: Ab dem 20. Februar soll die Anspielversion kostenlos im PlayStation Store für PlayStation 4 sowie im eShop für Nintendo Switch bereitstehen. Dabei wird man wie im fertigen Spiel zwischen Original- und Remaster-Grafik wechseln können. Inhaltlich wird man die ersten drei Kapitel von Langrisser 1 sowie Kapitel vier bis sechs von Langrisser 2 spielen können. Wer einen Demo-Spielstand speichert und das Spiel später kauft, soll einen Startbonus von 5.000 Gold und 2 CP erhalten. Terminangaben zur ebenfalls angekündigten PC-Demo wurden nicht gemacht.Für das Strategie-Rollenspiel Langrisser 1 & 2 ist eine Demo geplant, die für PC, PS4 sowie Switch erscheinen und erste Einblicke rund um das Remaster-Duett gestatten soll. Das hat NIS America via Twitter angekündigt. Einen konkreten Termin scheint es allerdings noch nicht zu geben.Während man in Langrisser 1 mit Prinz Ledin loszieht, um das Königreich Baldea vor den Mächten des Bösen zu schützen, fällt in Langrisser 2 die gleiche Aufgabe dem Helden Elwin zu.Erscheinen sollen die beiden Neuauflagen, für die Nihon Falcom verantwortlich zeichnet, am 13. März. Ursprünglich wurden die Originale in den Neunzigern auf dem Sega Megadrive veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: Langrisser II - Story Trailer