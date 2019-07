Wizards Tourney: Die PS4-Zauberwettkämpfe sind eröffnet - 4Players.de

Screenshot - Wizards Tourney (PC) Screenshot - Wizards Tourney (PC) Screenshot - Wizards Tourney (PC) Screenshot - Wizards Tourney (PC) Screenshot - Wizards Tourney (PC) Screenshot - Wizards Tourney (PC) Screenshot - Wizards Tourney (PC) Screenshot - Wizards Tourney (PC) Screenshot - Wizards Tourney (PC)

Das spanische Indie-Studio a bonfire of souls hat sein bereits für PC erhältliches Partyspiel Wizards Tourney im Rahmen des PlayStation-Talents -Programms auch für PlayStation 4 veröffentlicht. Die Zauberwettkämpfe für bis zu vier Spieler können für 9,99 Euro im PlayStation Store heruntergeladen werden.In der Spielbeschreibung heißt es: "Wizards Tourney ist ein chaotischer Wettbewerb, in dem Zauberer aus der ganzen Welt gegeneinander antreten. Bis zu vier Teilnehmer kämpfen in spaßigen Prüfungen darum, wer von ihnen das größte Zaubertalent besitzt. Wähle aus 12 unterschiedlichen Zauberern aus und zeige dein magisches Talent in 7 fantastischen Orten voller Fallen und einfallsreichen Herausforderungen. Hast du das Zeug dazu, als wahrer Zauberer das Turnier zu gewinnen?"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Steam