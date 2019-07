Lamentum: Survival-Horror-Abenteuer für PC, Switch, PS4 und Xbox One sucht Unterstützung auf Kickstarter - 4Players.de

Screenshot - Lamentum (PC) Screenshot - Lamentum (PC) Screenshot - Lamentum (PC) Screenshot - Lamentum (PC) Screenshot - Lamentum (PC) Screenshot - Lamentum (PC) Screenshot - Lamentum (PC) Screenshot - Lamentum (PC) Screenshot - Lamentum (PC) Screenshot - Lamentum (PC) Screenshot - Lamentum (PC) Screenshot - Lamentum (PC) Screenshot - Lamentum (PC) Screenshot - Lamentum (PC) Screenshot - Lamentum (PC) Screenshot - Lamentum (PC) Screenshot - Lamentum (PC)

Obscure Tales haben eine Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung ihres Survival-Horror-Abenteuers Lamentum gestartet, das 2020 für PC ( Steam ), Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll. Als Zielbetrag wurden 15.000 Euro angesetzt, die bis zum 26. Juli 2019 erreicht werden wollen. Aktuell haben 142 Unterstützer Zusagen in Höhe von 4.102 Euro gemacht.Die Macher beschreiben ihr Spiel auf der offiziellen Website wie folgt: "In Lamentum werden Sie Victor, einen jungen Aristokraten, begleiten, der sich auf eine verzweifelte Reise begibt, um Heilung für eine seltene Krankheit zu finden. Unsere letzte Hoffnung liegt in einer dunklen Villa, die von einem Grafen regiert wird, der jeden Wunsch erfüllen kann, aber.... zu welchem Preis? Die Villa Grau Hill wird ihre Türen öffnen und uns in eine Welt voller Alpträume versetzen, in der wir für immer gefangen sein können.Lamentum ist ein Pixel Art Horror-Überlebens-Spiel, das in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Neuengland spielt. Um das dunkle Geheimnis zu lösen, das sich in den Tiefen der Villa Grau Hill verbirgt, musst du in eine alptraumhafte Welt voller schrecklicher Kreaturen abtauchen. Wähle gut, wem du vertrauen kannst, jede Entscheidung, die du triffst, kann den Verlauf der Geschichte verändern. Wirst du es überleben?"Als Inspirationsquellen werden Resident Evil und Silent Hill sowie der Cthulhu-Mythos genannt, den man an seine eigene Vision angepasst habe. Man wolle Lamentum zu einem düsteren Spiel mit Erwachsenen-Thema machen, in dem der Spieler eine klassische Survival-Horror-Erfahrung genießen könne, so die Entwickler.Letztes aktuelles Video: Kickstarter Trailer