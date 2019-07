Vampires Dawn 3 - The Crimson Realm: 2D-Retro-Rollenspiel im Pixel-Look soll 2020 erscheinen - 4Players.de

Screenshot - Vampires Dawn 3 - The Crimson Realm (Android) Screenshot - Vampires Dawn 3 - The Crimson Realm (Android) Screenshot - Vampires Dawn 3 - The Crimson Realm (Android) Screenshot - Vampires Dawn 3 - The Crimson Realm (Android) Screenshot - Vampires Dawn 3 - The Crimson Realm (Android) Screenshot - Vampires Dawn 3 - The Crimson Realm (Android) Screenshot - Vampires Dawn 3 - The Crimson Realm (Android) Screenshot - Vampires Dawn 3 - The Crimson Realm (Android) Screenshot - Vampires Dawn 3 - The Crimson Realm (Android) Screenshot - Vampires Dawn 3 - The Crimson Realm (Android)

"menschliche NPC's lassen sich in Vampiren verwandeln und so in die eigene Gruppe integrieren

Beschwörung von Werwölfen, Dämonen, Skeletten, Zombies und Mumien für den Kampf

hoher Spielumfang (30+ Stunden)

offene Weltkarte zum Erkunden

zahlreiche geheime Orte und versteckte Schätze

abwechslungsreiche Nebenquests

jede Menge Pixelblut"

Nach 13 Jahren Pause kehrt die Rollenspiel-Reihe Vampires Dawn wieder auf die Bildschirme zurück. Nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne ist die Entwicklung des dritten Teils, Vampires Dawn 3 - The Crimson Realm, nun im vollen Gange. Das 2D-Retro-Rollenspiel im Pixel-Look soll 2020 für PC (Steam, Epic Games Store, GOG), Mac, Linux, Android und iOS erscheinen (Preis: 14,99 Euro). Eine Demo mit ca. fünf Stunden Spielzeit kann von der offiziellen Website runtergeladen werden."Direkt anknüpfend an die Geschichte des Vorgängers handelt der dritte Teil der Spielereihe von den Vampiren Asgar Serran und Alaine Frynia, die einst vereint Seite an Seite kämpften, aber nun seit Jahrzehnten einen erbitterten Kampf gegeneinander führen, in dem so viele Vampire erschaffen wurden, dass nur der heilige Kreuzzug, ein letzter Zusammenschluss tapferer Ritter gegen die Vampire, die Ausrottung der Menschheit verhinderte. Doch alle Seiten werden zu den äußersten Mitteln greifen, um diesen Kampf zu gewinnen", heißt es in der Produktbeschreibung.Folgende Features zählt Solo-Entwickler Alexander Koch aus Hamburg auf:Letztes aktuelles Video: Trailer