Builders of Egypt: Aufbau-Strategie "im alten Ägypten" in Entwicklung - 4Players.de

Mit Builders of Egypt befindet sich ein Aufbau-Strategiespiel mit Wirtschaftselementen für PC bei Strategy Labs, PlayWay und CreativeForge Games in Entwicklung . Das Spiel trug bisher den Titel "Hard Ancient Life" (HAL).In Builders of Egypt baut man "im alten Ägypten" (protodynastische Zeit bis zum Tod von Kleopatra VII.) eine funktionierende Siedlung auf. Die wichtigsten Aspekte sollen das clevere Management der Stadtplanung durch die Ausgestaltung des Straßennetzes und die Platzierung von Gebäuden, die sich wiederum gegenseitig beeinflussen, sein. Eine gut gestaltete Stadt verspricht stetige Einnahmen, die zum weiteren Ausbau genutzt werden können.Darüber hinaus müssen Entscheidungen getroffen werden, zum Beispiel in Bezug auf kostspielige Expeditionen und Anliegen des Pharaos und von anderen Städten. Fehlentscheidungen können den Verlust von Handelspartnern bedeuten oder zu einem Bürgerkrieg führen. Aber auch um religiöse Bedürfnisse (Kultstätten, Tempel, Feste) soll man sich kümmern müssen. Ansonsten darf man gigantische Monumente errichten, Waren für den Export produzieren und sich militärisch beweisen (Angriff/Verteidigung).Letztes aktuelles Video: Trailer