Builders of Egypt: Prologue: Kostenloser Auftakt der antiken Aufbaustrategie im Early Access

Strategy Labs, PlayWay und CreativeForge Games haben am 2. März 2020 einen kostenlosen Prolog zu ihrem Aufbau-Strategiespiel Builders of Egypt im Early Access für PC veröffentlicht. Einen Erscheinungstermin für das Hauptspiel gibt es bislang nicht. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam fallen allerdings "sehr positiv" aus(aktuell sind 80 Prozent von 145 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Builders Of Egypt: Prologue ist ein Wirtschafts-Strategiespiel und gleichzeitig eine Städtebausimulation, die im Niltal spielt. ODie Geschichte beginnt in der wenig bekannten prädynastischen Zeit, wo man die Entstehung des Alten Ägypten, beobachten kann, und endet mit dem Tod von Kleopatra VII.Der wichtigste Aspekt ist die geschickte Verwaltung der Stadtplanung durch die Gestaltung des Straßennetzes, den Bau von Gebäuden und deren Nachbarschaft. Eine gut gestaltete Stadt wird die wirtschaftliche Effizienz erheblich verbessern, was sich weiterhin in Einnahmen widerspiegelt."Letztes aktuelles Video: Prologue Trailer