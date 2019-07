Supraland 2: Finanzierung läuft bei Kickstarter - 4Players.de

Die Entwicklung von Supraland 2 soll via Kickstarter angeschoben werden. 20.000 Euro versucht das Team von Supra Games aus Beckingen Honzrath zusammenzubekommen. Auch der Nachfolger soll wieder ein Metroidvania-Rätselspiel aus der Ego-Perspektive sein, diesmal allerdings in einem "Innenraum". Am Grundkonzept soll nicht gerüttelt werden, dafür soll alles "größer" werden. Das Team soll mit einem weiteren "Combat Designer" und einem "Narrative Designer" vergrößert werden. Supraland 2 soll zwischen 15 bis 30 Stunden lang sein und ungefähr 2021 für PC sowie Konsolen erscheinen.Unterstützer der Kickstarter-Kampagne sollen ebenfalls Zugang zur Erweiterung "Supraland: The Crash" erhalten, die Ende des Jahres erscheinen soll. Der erste Teil wurde bei Steam so beschrieben: "Supraland ist ein First-Person-Metroidvania-Rätsel-Spiel. Die Hauptinspirationsquellen sind Zelda, Metroid und Portal. Supraland geht davon aus, dass der Spieler intelligent ist und lässt ihn autonom spielen. Die Story is minimal; sie gibt einem nur ein übergreifendes Ziel und lässt einen dann frei, um die Welt zu erkunden. Trotz kinderfreundlicher Optik richtet sich das Spiel an erfahrene Spieler."Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Teaser