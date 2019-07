Fromto: PC-Demo des kreativen 2D-Racers veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Fromto (PC) Screenshot - Fromto (PC) Screenshot - Fromto (PC) Screenshot - Fromto (PC) Screenshot - Fromto (PC) Screenshot - Fromto (PC) Screenshot - Fromto (PC) Screenshot - Fromto (PC) Screenshot - Fromto (PC) Screenshot - Fromto (PC) Screenshot - Fromto (PC)

Studio Erikson und Headup Games haben am 4. Juli eine kostenlose PC-Demo ihres 2D-Rennspiels Fromto veröffentlicht, das 2019 auf PC und Nintendo Switch an den Start gehen soll. Die Fromto Party Crash Demo kann via Steam heruntergeladen werden und wird vom Hersteller wie folgt beschrieben: "Logischerweise beinhaltet die kostenlose Demo nicht alle Features der späteren Vollversion, jedoch sind die besten Teile spielbar - es ist quasi die komprimierte Quintessenz all seiner Teile. Zur Auswahl stehen zwei witzige Levels, sowie der Großteil aller benutzbaren Items. Somit gibt es eine Menge zu tun, reichlich lustigen Content und besonders viel Spaß durch unerwartete Situationen, die sich durch die Physikengine ergeben."Zum Spiel an sich heißt es von den Machern: "FROMTO ist ein wahnwitziges Sandbox-Party-Rennspiel, in dem die Spieler die Strecken nach jeder Runde weiter mitgestalten; durch hilfreiche Plattformen und Rampen, aber auch gemeine Fallen gegen die Konkurrenz. Anschließend wird auf der immer verrückter werdenden Strecke - je nach Kreativität der Spieler - um den ersten Platz gekämpft. Schnapp dir ein paar Freunde (online oder offline), starte das Spiel und gib dich ganz dem kreativen Wahnsinn hin."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer