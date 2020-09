Doodle Derby: Kreativer 2D-Racer startet auf PC und Switch

Aktualisierung vom 11. September 2020, 15:12 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 4. September 2020, 09:21 Uhr:

Inzwischen Haben Studio Erikson und Headup Games ihr Kreativ-Rennspiel Doodle Derby auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Auf den Download via eShop wird noch bis zum 24. September ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (6,39 Euro statt 7,99 Euro).Am 3. September 2020 haben Studio Erikson und Headup Games das kreative 2D-Rennspiel Doodle Derby (vormals: Fromto) für PC veröffentlicht und den Early Access damit offiziell beendet. Auf Steam wird noch bis zum 7. September ein Launch-Rabatt von 55 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (2,69 Euro statt 5,99 Euro). Von den 14 bisherigen Nutzerreviews sind 92 Prozent "positiv". Die Umsetzung für Nintendo Switch soll am 11. September folgen. Vorbestellungen via eShop sind bereits mit 20 Prozent Preisnachlass (6,39 Euro statt 7,99 Euro) möglich.In der Spielbeschreibung heißt es: "Doodle Derby ist ein teuflisches physikbasiertes Jump 'n' Drive, das daran erinnert, wie du als Kind alle deine Spielzeuge ineinander krachen ließest. In dem unrealistischsten Autorennspiel aller Zeiten ist nichts unmöglich. In Doodle Derby musst du die Strecke erst bauen, ehe du anschließend versuchst, das Ziel des Levels zu erreichen. Vervollständige deine neuen coolen Streckenabschnitte und fordere dein Glück heraus! Du schaffst es nicht? Bau es neu!Doodle Derby bietet eine Einzelspieler-Kampagne voll verrückter Rätsel-Herausforderungen, sowie mehrere Mehrspielermodi, die eure Freundschaft auf die Probe stellen werden! Das Bauen von Strecken in Doodle Derby geht einfach und schnell. Wähle aus über 40 der absurdesten Streckenbauteile, die du je gesehen hast. Dank endloser Kombinationsmöglichkeiten gleicht kein Level dem anderen.Im Mehrspielermodus musst du einen Plan schmieden und den deiner Gegenspieler vereiteln. (Zum Beispiel mit einer Abrissbirne, einem Zauberstab oder schlichtweg mit der Hand Gottes.) Bis es jemand ins Ziel schafft, kreisen alle Spieler in einer Schleife aus Bauen und Zerstören. Überliste deine Gegner und baue heimtückische Bahnen, oder stich sie auf hinterhältige Art und Weise aus. Der gemeinste Spieler gewinnt."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer