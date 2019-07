Summer Catchers: Pixel-Roadtrip startet Mitte Juli auf Steam - 4Players.de

Screenshot - Summer Catchers (PC) Screenshot - Summer Catchers (PC) Screenshot - Summer Catchers (PC) Screenshot - Summer Catchers (PC) Screenshot - Summer Catchers (PC) Screenshot - Summer Catchers (PC) Screenshot - Summer Catchers (PC) Screenshot - Summer Catchers (PC) Screenshot - Summer Catchers (PC) Screenshot - Summer Catchers (PC) Screenshot - Summer Catchers (PC) Screenshot - Summer Catchers (PC)

Entwickler FaceIT und Publisher Noodlecake Studios wollen ihr Pixelabenteuer Summer Catchers am 16. Juli 2019 für PC ( Steam ) veröffentlichen. In dem 2D-Roadtrip begleitet man ein kleines Mädchen aus dem eisigen Norden, die noch nie einen richtigen Sommer erlebt hat, auf ihrer Reise in den Süden.Spielerisch wird eine Mischung aus Rennspiel-, Story-, Rhythmus- und Rätselelementen versprochen. Unterwegs wird man sowohl auf Kreaturen treffen, die einem helfen als auch aufhalten wollen. Zudem wird man sein hölzernes Vehikel aufrüsten, Geheimnisse entdecken und einzigartige Fähigkeiten freischalten können. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: E3 2019 KFG Showcase Trailer