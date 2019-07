Kubifaktorium: An Satisfactory erinnernde Aufbaustrategie ist in den Early Access gestartet - 4Players.de

Screenshot - Kubifaktorium (PC) Screenshot - Kubifaktorium (PC) Screenshot - Kubifaktorium (PC) Screenshot - Kubifaktorium (PC) Screenshot - Kubifaktorium (PC) Screenshot - Kubifaktorium (PC) Screenshot - Kubifaktorium (PC) Screenshot - Kubifaktorium (PC) Screenshot - Kubifaktorium (PC) Screenshot - Kubifaktorium (PC) Screenshot - Kubifaktorium (PC)

Mirko Seithe hat seine seit Ende 2017 in Entwicklung befindliche Aufbaustrategie Kubifaktorium am 3. Juli 2019 in den Early Access auf Steam geschickt, wo sie wie auch schon sein vorheriges Spiel BossContructor in maximal zwei Jahren fertiggestellt werden soll. Bis zum 10. Juli wird noch ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den Verkaufspreis gewährt (17,09 Euro statt 18,99 Euro). Auf itch.io steht auch eine kostenlose Demo bereit.Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "positiv" (aktuell sind 91 Prozent der 45 Reviews positiv). In der Kuzbeschreibung des Spiels heißt es: "Baue und verwalte eine blühende Kolonie, entdecke neue Länder, fertige legendäre Waffen und besiege deine Feinde. Kubifaktorium bietet verschiedene Biome und Ressourcen zum erforschen, komplexe Maschinen zu bauen und interessante Produktionsketten zu managen."Zum derzeitigen Early-Access-Stand schreibt Seithe: "Kubifaktorium befindet sich seit dem Ende seiner Kickstarter-Kampagne im August 2018 in der geschlossenen Alpha. Das Spiel hat sich seitdem stark verbessert und ist nun weitgehend fehlerfrei. Das early bis mid-game, d.h. die Stufen 1-2, sind gut spielbar. Der late-game-Inhalt (Stufen 3-4) fehlt größtenteils oder ist unvollständig."Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer